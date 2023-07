Beierlorzer nach Jahn-Neustart: Müssen 3. Liga annehmen

Der frühere Trainer Achim Beierlorzer hat seine Arbeit als Sportchef beim SSV Jahn Regensburg aufgenommen. "Der größte Fehler wäre, jetzt sofort den Wiederaufstieg als Ziel zu setzen und die Mannschaft und den Verein damit unter Druck zu setzen", sagte Beierlorzer, der am Montag in Regensburg als neuer Geschäftsführer Sport beim Zweitliga-Absteiger vorgestellt wurde. "Die wichtigsten Ziele sind zwei: Mannschaft werden, Liga annehmen." Der Fußball-Drittligist baut nach dem Abstieg seinen Kader um, Trainer Joe Enochs soll daraus ein schlagkräftiges Team formen.

Beierlorzer früher bereits als Trainer beim Jahn

Das Umfeld und den Club kennt Beierlorzer gut. Von 2017 bis 2019 arbeitete er als Trainer bei den Oberpfälzern und etablierte den Jahn in der 2. Bundesliga, ehe er dann zum 1. FC Köln wechselte. Mersad Selimbegovic, von dem sich die Regensburger im Saison-Endspurt trennten, wurde damals sein Nachfolger. "Ich hatte in meinen ersten beiden Jahren in Regensburg so eine tolle Zeit, wir waren so erfolgreich", sagte der 55-Jährige. "Es war emotional mit die schönste Zeit, die ich im Fußballerleben so erleben durfte." Zuletzt war er als ehemaliger Trainer von RB Leipzig freigestellt.

Aufsichtsrat spricht von "Wunschkandidat"

Den Neuaufbau hatten die Regensburger Beierlorzers Vorgänger Tobias Werner offensichtlich nicht mehr zugetraut. Im Laufe der Saison sei die Entscheidung gefallen, dass eine Veränderung auf dem Posten des Geschäftsführers vollzogen werden soll, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Hans Rothammer. "Achim ist der Wunschkandidat auf dieser Position." Er habe festgestellt, dass durch diese Personalie eine "emotionale Wende" im Verein erfolgt sei.

Beierlorzer vor Umstellung

Mit Enochs absolvierte Beierlorzer - damals Lehrgangsbester - zusammen die Ausbildung zum Fußballlehrer. Die Umstellung im neuen Amt werde ihm gelingen, sagte Beierlorzer, der bislang als Trainer arbeitete. "Man sieht das Spiel als Trainer und das ist auch gut so. Aber ich weiß um meine Position und Funktion", sagte er. "Jetzt schauen halt zwei Fußballlehrer auf die ganze Sache."