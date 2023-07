"X, die Alles-App": Was wir über Musks Pläne für Twitter wissen

Es ging ihm nie um Twitter als Selbstzweck

Für den zwischenzeitlichen Twitter-CEO war die Plattform von Beginn an ein Mittel zum Zweck: Elon Musk spricht schon länger von "X, the everything app", eine Super-App nach dem Vorbild von WeChat. Das in Asien verbreitete WeChat bietet neben den üblichen Nachrichtenfunktionen unter anderem auch die Möglichkeit, Arzttermine zu buchen, Reise-VISA zu beantragen oder Taxis und Lebensmittel zu bestellen und auch zu bezahlen.

Diese neuen Twitter- bzw. X-Features sind bekannt

Die neuesten Features auf dem Weg zur Super-App hat das Tech-Magazin The Verge ausfindig gemacht: Darunter eine "Articles" (bzw. "Notes") genannte Funktion zum Posten langer und ausführlicher Artikel, was als direkte Konkurrenz zur Newsletter-Plattform Substack gedacht sein dürfte. Dazu soll Portalen wie LinkedIn oder Stepstone eine vorerst "Hiring" genannte Jobbörse Paroli bieten.

Langsamer voran kommt indes das Projekt "Bezahldienst". Erst in drei US-Bundesstaaten hat Elon Musks neues Unternehmen sich bislang um Lizenzen zum Geldtransfer bemüht. Solche offensichtlichen Versäumnisse auf dem Weg zur vermeintlichen Super-App irritieren vor allem deswegen, weil der Zeitplan für diesen Umbau nie publik gemacht wurde.

Welche Strategie verfolgt Musk?

Auch, wenn eine klare Strategie derzeit nur schwer erkennbar ist: Das zynisch kommentierende Magazin Slate hat recht mit der Beobachtung, Twitter brauche gar keine gut funktionierende "everything app" zu sein – man könne es seinen Nutzern schlicht immer unbequemer machen, zu anderen Apps zu wechseln.

Möglich ist natürlich auch, dass kommende Neuerungen derzeit andernorts im weit verzweigten Firmenkonstrukt von Elon Musk entwickelt werden: Gerade erst schickte er mit xAI ein KI-Start-up als Mitbewerber gegen OpenAI und Google ins Rennen. Die dort entwickelte KI könnte mit Daten von Twitter trainiert werden und davon könnten schlussendlich autonom fahrende Teslas profitieren.