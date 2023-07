Musk will Twitter-Logo ändern: Verabschiedung "von allen Vögeln"

Bald ein X statt des blauen Vogels? Twitter-Besitzer Elon Musk hat angekündigt, das bekannte Logo des Kurznachrichtendienstes zu ändern. Der Vogel ist eine Versinnbildlichung des Namens "Twitter", was auf deutsch so viel wie "zwitschern" bedeutet und eine Anlehnung an die Funktion der ursprünglich kurzen und spontanen Textmitteilungen ist.

"Und bald werden wir uns von der Marke Twitter verabschieden und nach und nach auch von allen Vögeln", kündigte der Milliardär am Sonntag überraschend auf seiner Social-Media-Plattform an.