Leselimit: Hat Musk versehentlich Twitter "abgeschossen"?

Teufelskreis dank Lesebeschränkung?

Vielleicht wurde die Lesebeschränkung auch deswegen bald darauf auf 800 Postings und dann auf 1.000 am Tag angehoben.

Ein anderer, durchaus kurioser Grund könnte sein, dass die Performance-Probleme bei Twitter ausgerechnet eine Folge der Lesebeschränkung waren. Denn Twitter versucht immer wieder nachzuladen, wenn keine neuen Tweets da sind. Da Twitter durch die Lesebeschränkung aber keine neuen Tweets nachsendete, führte das zu einem Teufelskreis. Die Folge: eine Art selbst herbeigeführte DDos-Attacke. Bei einer DDos-Attacke wird ein Server gezielt mit so vielen Anfragen bombardiert, dass das System unter der Last zusmmenbricht. Hier scheint etwas ähnliches passiert zu sein, allerdings unabsichtlich. Das Ergebnis aber ist das gleiche: Am Ende knickten die Twitter-Server unter der Last ein.

Twitter im DDos-Limbo

Ein Detail stützt diese These. Schon länger war bekannt, dass zum 30. Juni ein Vertrag auslief, den Twitter und Google geschlossen hatten. Seitdem muss Twitter mehr für sein Hosting bezahlen. Gemutmaßt wird, dass das Leselimit auch damit zusammenhängt, dass Elon Musk Kosten sparen wollte und so versehentlich Twitter in DDos-Limbo schickte. Mittlerweile scheint der Kurznachrichtendienst wieder zu funktionieren - und die wendungsreiche Twitter-Musk-Sage ist um ein Kapitel reicher.