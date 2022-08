Krypto-Scams: Wie Betrüger Corona-Skeptiker ins Visier nehmen

Milliardenschaden durch betrügerische Krypto-Investments

Das Vorgehen der mutmaßlichen Betrüger ist dabei typisch für Betrugsmaschen über Social Media. Das bestätigen Antworten des Bundesinnenministeriums (BMI) und des bayerischen Landeskriminalamts auf Anfragen des #Faktenfuchs.

Dem BMI sind derartige Scams bekannt, Krypto-Währungen spielen dabei eine zentrale Rolle: "Im Mittelpunkt steht dabei der betrügerische Handel mit Finanzinstrumenten auf Online-Plattformen, bei dem Finanzprodukte oder virtuelle Währungen als gewinnbringende Geldanlagen angeboten werden", schreibt ein Ministeriumssprecher.

Wie groß das Problem in Deutschland ist, lässt sich nicht genau beziffern. Zum einen werden derartige Scams häufig nicht anzeigt, zum anderen werden sie nicht einzeln erfasst: Das Bundeskriminalamt (BKA) führt Krypto-Scams unter dem Deliktsbereich "Betrug/Untreue in Zusammenhang mit Kapitalanlagen". 2021 entstand dabei ein Gesamtschaden in Höhe von 585 Millionen Euro. Wie viel dabei auf Krypto-Scams entfällt, lässt sich nicht nachvollziehen.

Ein Blick in die USA zeigt, wie groß das Ausmaß ist. Laut einer Analyse der obersten Verbraucherschutzbehörde FTC haben dortige Konsumenten zwischen Januar 2021 und März 2022 mehr als eine Milliarde Dollar an Betrüger verloren.

Krypto-Währungen bei Betrügern ein beliebtes Zahlungsmittel

Den Zahlen der Group-IB, einem Dienstleister im Bereich Cybersicherheit, zufolge handelt es sich bei 57 Prozent aller Cyberstraftaten um Scams. Und laut einer Umfrage der Global Anti Scam Alliance (GASA), einer globalen Initiative zur Aufklärung über Cybercrime, handelt es sich bei fast der Hälfte aller Scams um Investment-Betrug. Kryptowährungen seien dabei Zahlungsmittel Nummer eins.

Das leuchtet aus Perspektive der Betrüger ein: Krypto-Geld lässt sich anonym verschicken und verwalten. Die Betrüger müssen also keinerlei persönliche Daten preisgeben, ihr Risiko überführt zu werden, ist vergleichsweise gering.

Dass solche Betrugsvorfälle eher selten angezeigt bzw. erfolgreich verfolgt werden, zeigt die Antwort auf eine Anfrage bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg – dort ist die Zentralstelle Cybercrime Bayern angesiedelt. Abgeschlossene Fälle, die zu dem Phänomen des Krypto-Betrugs über Telegram passen, sind den Bamberger Staatsanwälten "nicht bekannt".

In Frankreich hat die Pariser Strafverfolgungsbehörde nun die Ermittlungen in einem Fall von Krypto-Betrug aufgenommen, in dem mutmaßlich hunderte User einem Betrüger zum Opfer gefallen sind. Der Schaden wird auf rund vier Millionen Euro geschätzt. Das berichtet die französische Nachrichtenseite "franceinfo", mit der BR24 im Rahmen der Europäischen Rundfunkunion kooperiert.

Misstrauen gegen den Staat und Anonymität: Verschwörungstheoretiker und Querdenker setzen auf Krypto

Angesichts der Zahlen aus den USA und der Umfrage der GASA liegt es nahe, das jährlich tausende Menschen auch hierzulande Opfer von Investment-Scams werden. Doch warum nehmen einige mutmaßliche Betrüger ausgerechnet Mitglieder von Corona-skeptischen Gruppen ins Visier?

Strafverfolgungsbehörden haben dazu keine Erkenntnisse. Ein Grund könnte die Krypto-Affinität vieler Corona-Leugner und Impf-Skeptiker sein, sagt Christian Schiffer, Buchautor über Verschwörungstheorien und BR-Netzexperte. Kryptowährungen spielen als Zahlungsmittel im normalen Alltag kaum eine Rolle. Führende Köpfe der Querdenken-Bewegung sowie alternative Medienportale bitten auf ihren Kanälen auf Youtube, Telegram und Co. jedoch regelmäßig um finanzielle Unterstützung per Krypto-Transfer.

"Für viele Verschwörungstheoretiker sind Krypto-Währungen eine Alternative zum angeblich 'wertlosen Euro'. Das Misstrauen gegenüber staatlichen Währungen ist groß", erklärt Schiffer. Es herrsche die Angst vor, dass diese Währungen zusammenbrechen und "die 'kleinen Leute' ihr Vermögen verlieren".

Dass man sich mit Krypto-Scams also an Menschen wendet, die ohnehin häufig Krypto-Währungen besitzen oder dem offen gegenüberstehen, leuchtet ein. Dass sich Krypto generell für Betrug eigne, liegt laut Christian Schiffer an der spekulativen Natur der Blockchain-basierten Technologie:

"Krypto liegt oft das Versprechen zugrunde, mit Spekulation reich werden zu können", sagt der BR-Netzexperte. Es gebe auch Kritiker, die in bestimmten Krypto-Anlagen oder in Krypto allgemein ein Schneeballsystem sehen, sodass immer wieder neue Leute dazu gebracht werden sollen, darin zu investieren.

Letztlich sei es aber so, dass in weitgehend unregulierten Bereichen Betrügereien häufig nicht weit sind. Bei Krypto komme der Glaube an eine andere, "bessere (Finanz)welt" hinzu, sagt Schiffer. "Da schalten viele dann auch den Verstand ab und glauben, dass irrsinnige Renditen seriös sind."

Fazit

Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass mutmaßliche Betrüger in Telegram-Gruppen von Corona-Skeptikern und Querdenkern nach möglichen Opfern suchen. Sie versprechen dabei hohe Gewinne durch Krypto-Investments. Laut Netzexperten könnte ein Grund die Krypto-Affinität vieler Corona-Leugner und Impf-Skeptiker sein.

Zahlen aus den USA und von Organisationen legen nahe, dass Krypto-Betrug weit verbreitet ist. Den deutschen Strafverfolgungsbehörden sind wenig Fälle bekannt, was sowohl an der Art der Erfassung liegt, als auch daran, dass wenige Betrugsfälle überhaupt angezeigt werden.