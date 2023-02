Söder: KI soll das Leben leichter und besser machen

Bayern will zu einem führenden Standort für die Erforschung Künstlicher Intelligenz werden, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. “In Bayern gibt es mehr KI-Lehrstühle als in ganz Deutschland”, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf der KI-Konferenz AI-BAY 2023 am Donnerstag in München. 75 der 100 neuen KI-Professuren im Rahmen des bayerischen Förderprogramms Hightech Agenda Bayern seien besetzt.

Söder: KI-Förderung könnte meine wichtigste politische Entscheidung sein

Die Entscheidung, KI zu fördern, könnte sich einmal als “die wichtigste politische Entscheidung meines Lebens” erweisen, sagte Söder auf der Konferenz im Deutschen Museum. Ziel aller KI-Aktivitäten sei es, “das Leben leichter und besser zu machen, Wohlstand zu generieren und das nicht anderen zu überlassen”.

Robotik-Professor: KI ist die Zukunft und Roboter die Zukunft der KI

Sami Haddadin, Direktor des Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence an der TU München, bezeichnete KI als “Zukunftsthema”. Innerhalb der KI seien vor allem Roboter die Zukunft. Haddadin demonstrierte auf der Bühne, wie Roboter einzelne Aufgaben von Menschen erlernen können: Ministerpräsident Söder setzte ein Getriebe in einen Motor ein und wurde dabei von einem Roboter beobachtet. Der Roboter erlernte diesen Vorgang und gab ihn an andere mit ihm vernetzte Roboter weiter, diesen Vorgang nennt man kollektives Lernen. Haddadin ist einer der Leiter der KI Fabrik Bayern, die bis 2030 “Production as a Service” anbieten will: Hersteller sagen, welches Produkt sie brauchen, die KI-Roboter stellen es dann her. Die KI-Fabrik sei auch eine Antwort auf den Fachkräftemangel.