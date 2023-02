ChatGPT - Schafft die KI das bayerische Abitur?

Sie schreibt Bewerbungsschreiben, tüftelt Kochrezepte aus, tritt in Talkshows auf, spricht mehrere Sprachen fließend und soll möglicherweise sogar Google gefährlich werden. Doch bezwingt ChatGPT auch den Endgegner unter den Abschlussprüfungen? Oder genauer: Besteht die KI das bayerische Abitur, das als besonders herausfordernd gilt? Genau das wollten die Computerlinguisten vom AI & Automation Lab des BRs herausfinden - zusammen mit Lehrern bayerischer Gymnasien, welche die Abi-Antworten korrigiert haben, die GPTChat abgegeben hat.

ChatGPT am Limit

Ganz aussichtslos ist das Unterfangen nicht: ChatGPT hat Prüfungen bestanden, an denen mancher Mensch schon verzweifelt ist. An der University of Minnesota schaffte die KI diverse Jura-Prüfungen, und kürzlich erst bewältigte das Programm den finalen Test in Betriebswirtschaftslehre an der University of Pennsylvania.

In insgesamt vier Fächern haben wir ChatGPT zum bayerischen Abitur antreten lassen. Die Aufgaben basieren auf den Abi-Prüfungen des Jahres 2022. Bei unserem Experiment zeigt sich: Manche Aufgaben bewältigt die KI halbwegs souverän, an anderen scheitert sie, und in wieder anderen kommt es zu veritablen Hängepartien.

Deutsch? Mangelhaft

Eigentlich hätte das Thema für ChatGPT ein Heimspiel sein müssen. Im Deutsch-Abitur 2022 galt es nämlich einen Text zu kommentieren, der sich mit den Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz selbst auseinandersetzt. Er lautet "Wenn ein Algorithmus die ganze Literaturgeschichte revolutioniert: Im Maschinozän schreiben Maschinen bessere Texte als Menschen" und stammt von der bekannten Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel.

Ob aber Maschinen im Jahr 2023 bessere Deutsch-Abis schreiben, das scheint zumindest zweifelhaft. "ChatGPT, Sie haben zwar die grundlegende Intention der Autorin erfasst, bleiben aber in ihrer Ausführung weit hinter den Anforderungen zurück", so das kühle Fazit des Deutschlehrers Patrick Dorn in seiner abschließenden Bewertung. Insgesamt vergibt der Lehrer des Maria Ward Gymnasiums in Augsburg magere drei Punkte. In Noten wäre das eine 5+ und ChatGPT damit durchgefallen.