Nürnberger Hochschule entwickelt KI für Bäcker und Holzarbeiter

Das Zentrum für Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm entwickelt Anwendungen für kleine und mittlere Unternehmen. Am Freitag haben die Wissenschaftler vorgestellt, wie Künstliche Intelligenz in der Backstube und im Sägewerk, aber auch bei der Demenz-Erkennung eingesetzt werden kann.

KI in der Backstube

Ein sogenannter "Semmeldetektor" erfasst automatisch Backwerk, das nicht verkauft werden konnte. Der Bäcker kann dann anhand dieser Daten seine Produktion optimieren. Nach Angaben der Wissenschaftler spare er damit pro Jahr einen mittleren fünfstelligen Betrag ein.

KI in Sägewerken

Eine andere Anwendung hilft in einem Sägewerk bei der Prüfung der Holzqualität. Sie kann den Fäulnisanteil des Holzes schneller, zuverlässiger und objektiver erkennen als die Mitarbeiter.

App für Demenz-Erkennung

Außerdem arbeitet das KI-Zentrum der Ohm-Hochschule an einer App, mit der eine mögliche Demenz-Erkrankung anhand von Sprachaufnahmen und eines Computertests festgestellt werden kann. Demnächst soll die Anwendung in mehreren Altenheimen in Oberfranken im Praxistest ausprobiert werden.