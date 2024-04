Iranische Medien melden Explosion im Landesinneren

Iranische Medien berichten über eine Explosion im Landesinneren. Laut der Nachrichtenagentur Fars ist der Grund für die Explosion nahe der Metropole Isfahan noch unbekannt. Demnach ereignete sie sich nahe dem Flughafen der Millionenstadt. Wie Fars auf Telegram berichtete, befindet sich dort auch ein Militärstützpunkt. Iranischen Staatsmedien zufolge ist in mehreren Provinzen des Landes die Luftabwehr aktiviert worden. Der US-Sender ABC News berichtete unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter, israelische Raketen hätten ein - zunächst nicht näher genanntes - Ziel im Iran getroffen. Offizielle Stellungnahmen gibt es dazu bisher nicht.

Große Luftwaffenbasis der iranischen Armee in Isfahan

Das Staatsfernsehen bestätigte, dass "laute Geräusche" zu hören gewesen seien. Die Detonationen über Isfahan seien in der Nähe des internationalen Flughafens registriert worden, meldete Fars. Eine Explosionsursache nannte sie nicht. In Isfahan befinden sich eine große Luftwaffenbasis der Armee sowie Anlagen, die in Verbindung mit dem Atomprogramm des Landes stehen. Dazu gehört die unterirdische Anreicherungsanlage in Natans, die wiederholt Ziel mutmaßlicher israelischer Angriffe gewesen ist. Das Staatsfernsehen betonte jedoch, alle Anlagen in diesem Gebiet seien "völlig sicher".

Hussein Dalirian, ein Sprecher des zivilen iranischen Raumfahrtprogramms, berichtete auf der früher als Twitter bekannten Plattform X, dass mehrere kleine "Quadcopter"-Drohnen abgeschossen worden seien. Wo dies geschah und ob die Abschüsse in Zusammenhang mit den anderen Ereignissen standen, war zunächst unklar.

Explosionen auch im in Bagdad

Einwohner der irakischen Hauptstadt Bagdad, wo mehrere vom Iran unterstützte Milizen stationiert sind, berichteten von Explosionsgeräuschen.

Unterdessen wurden am früheren Morgen Passagierflugzeuge im Westen des Irans umgeleitet. Betroffen waren Flüge der in Dubai ansässigen Gesellschaften Emirates und FlyDubai. Eine Begründung für die Umleitungen wurde zwar nicht genannt, doch deuteten örtliche Warnungen an Piloten darauf hin, dass der Luftraum gesperrt worden sein könnte. Später ordneten die Behörden ein Startverbot für kommerzielle Flüge an.

Vergeltungsschlag Israels

Der Iran hatte in der Nacht zum Sonntag Israel mit Hunderten Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen angegriffen. Hintergrund war ein mutmaßlich israelischer Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus, bei dem Anfang April zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarden getötet wurden. Israel hatte eine Reaktion auf den iranischen Vergeltungsangriff angekündigt.

Mit Material von AP und AFP