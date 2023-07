Joesthetics: Tod eines Insta-Weltstars

Als am Wochenende die ersten Gerüchte die Runde machen, Joesthetics sei verstorben, da reagiert die globale Fitnessszene geschockt. Denn Joesthetics ist nicht irgendein Fitness-Influencer. Joesthetics ist ein Star der Szene. Laut dem Analyse-Tool Likeometer liegt er auf Platz drei der einflussreichsten deutschen Influencer, knapp hinter Pamela Reif, aber noch vor Bibi.

Weit über acht Millionen Menschen folgen dem Oberpfälzer – in etwa genauso viele wie dem ehemalige Fußballnationalspieler Jerome Boateng. Bald darauf herrscht Gewissheit. Linders Freundin Nicha bestätigt, dass Jo Lindner an einem Aneurysma gestorben sei. Der Instagram-Star wurde nur 30 Jahre alt.

Vom Funsport zum Kraftsport

Geboren wird Jo Lindner in Cham in der Oberpfalz. Als Jugendlicher betreibt er die Radsportvariante "Dirt Jump", springt über Erdhügel mit dem BMX-Rad. Außerdem, so schildert es Linder vor einem Jahr in einem YouTube-Video, hilft er seinem Vater auf dem Bau, schleppt schwere Ziegel. Nach einer Verletzung tauscht er mit 18 Jahren das BMX-Rad gegen Hanteln, wird Kraftsportler und arbeitet nebenbei als Türsteher. Er versucht sich auch im professionellem Bodybuilding. 2017 belegt er bei den Bayerischen Bodybuilding-Meisterschaften den achten Platz.

Aus Jo Lindner wird Joesthetics

2014 startet Linder seinen Instagram-Account und siedelt einige Jahre später nach Bangkok über und trainiert dort im Muscle Factory BKK, dem größten Fitnessstudio Thailands.

Aus Johannes Lindner wird nun Joesthetics. Von Anfang an setzt der Fitness-Influencer auf Internationalität. Joesthetics produziert seinen Content auf Englisch. Mit breitem Oberpfälzer Dialekt erklärt der Muskelmann, wie man die obere Brust richtig trainiert oder bei Rückenübungen präzise den Latissimus trifft.

Joesthetics ist unterhaltsam und witzig, trägt oft bunte Frisuren und große Retro-Brillen. Hin und wieder gibt er auch Modetipps. Bald hat Joesthetics diverse Sponsoren-Deals in der Tasche und ist Teilhaber einer Firma für Bodybuilder-Nahrung. In Deutschland ist Joesthetics eher unbekannt, aber auf Instagram ist der junge Mann ein Weltstar.

Die "Alien Gains" machten ihn berühmt

Das liegt auch an der auffälligen Physis des Oberpfälzers. Joesthetics ist "shredded", wie man in der Szene sagt, er hat einen sehr geringen Köperfettanteil, jeder Muskelstrang ist klar definiert und sichtbar. Außerdem kann Linder jeden Muskelstrang einzeln zum zucken bringen und so Wellenbewegungen erzeugen. Mit diesen sogenannten "Alien Gains" geht Joesthetics immer wieder viral.