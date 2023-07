Bayerischer Fitness-Influencer Jo Lindner stirbt mit 30 Jahren

Der aus Cham stammende Bodybuilder Johannes Lindner ist überraschend im Alter von nur 30 Jahren an einem Aneurysma gestorben. Mehr als 8,5 Millionen Menschen folgten dem Fitness-Influencer aus der Oberpfalz auf seinem Account "Joesthetics" auf Instagram.

Freundin bestätigt Tod des Influencers

Die Nachricht über seinen Tod am Freitag hat Lindners Freundin ("Immapeaches") in einem Post auf Instagram bestätigt. Dort schrieb sie: "Ich war bei ihm im Zimmer und er hat mir die Kette um den Hals gelegt, die er für mich gemacht hat. Dann haben wir uns hingelegt und gekuschelt. Er lag in meinen Armen. Dann ist alles sehr schnell gegangen".