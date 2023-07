Nach dem Tod von Jo Lindner: Was ist ein Aneurysma?

Ursachen für ein Aneurysma

Der Körper pumpt täglich bis zu 10.000 Liter Blut durch unsere Gefäße. Dabei müssen vor allem die Arterien einem enormen Druck standhalten. Tun sie das nicht mehr, können sie sich ausweiten, sodass eine Aussackung - ein Aneurysma - entstehen kann. Arterien sind größerem Druck ausgesetzt als die Venen, sodass sich die Gefäßausweitungen besonders häufig an den Arterien bilden wie an der Bauchschlagader, der Brustschlagader, an den Gehirnarterien und an der Kniegelenksarterie.

Gibt es Menschen, die besonders gefährdet sind?

Die Ursache für ein Aneurysma ist häufig ungeklärt. Trotzdem können einige Risikofaktoren ausgemacht werden: Arterienverkalkung gilt als die häufigste Ursache für ein Aneurysma. Bei der sogenannten Arterienverkalkung kommt es zu Verkalkungen und Versteifungen in den Arterien. Rauchen, zu hoher Blutdruck, Übergewicht, erhöhte Blutfettwerte und fettreiche Ernährung sind einige der Faktoren, die den Gefäßen schaden können.

Kann man einem Aneurysma vorbeugen?

Bei einem Blick in die Liste der möglichen Ursachen wird auch deutlich, was man tun kann, um das Risiko zu reduzieren: gesunde, vitaminreiche Ernährung, ausreichend Bewegung, kein Tabakkonsum, wenig Alkohol, Übergewicht reduzieren und auf den Blutdruck und die Cholesterinwerte achten. Wenn Blutdruck und Cholesterin trotz dieser Maßnahmen immer noch erhöht sind, sollte mit Medikamenten gegengesteuert werden.

Spielt das Alter eine Rolle?

Ja, ebenso, wie vieles andere nachlässt, macht das Alter auch vor den Arterien nicht halt. Deshalb sind auch häufig ältere Menschen betroffen. "Männer sind wesentlich häufiger von einem Bauchaortenaneurysma betroffen als Frauen. Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge haben etwa zwei Prozent aller Männer zwischen 65 und 75 Jahren ein Aneurysma der Bauchschlagader,", schreibt die Kassenärztliche Vereinigung. Deshalb haben gesetzlich krankenversicherte Männer ab 65 Jahren in Deutschland Anspruch auf eine einmalige Ultraschalluntersuchung zur Früherkennung von Aneurysmen der Bauchschlagader.

Weitere Ursachen für die Entstehung eines Aneurysmas

Es gibt noch weitere mögliche Auslöser für ein Aneurysma, schreibt das Universitätsspital Zürich: