Deutschlandticket-Start: Worüber jammert das Netz bis jetzt?

Über Probleme beim Kauf oder der Umwandlung bisheriger Abotickets in Deutschlandtickets wird zudem nicht nur bei der Bahn geklagt. Auch regionale Nahverkehrs-Anbieter verkaufen das Ticket – und stellen ihre Kunden dabei teils vor Probleme.

Allgemein gilt: Das Deutschland-Ticket ist digital bei zahlreichen Anbietern erhältlich. Sollte eine Buchung bei Anbieter A nicht funktionieren oder lange dauern, kann sich ein Blick auf die Website oder App eines anderen Anbieters lohnen. Wer das Ticket bereits bestellt, aber noch nicht erhalten hat, kann bei der Bahn vorübergehend auch mit der Bestellbestätigung als Ticket-Ersatz fahren.

4. Fehlender Komfort beim digitalen Kauf

Auch Kunden, bei denen das digitale Kaufen des Tickets grundsätzlich funktionierte, hatten in den ersten Deutschlandticket-Tagen Anmerkungen zum Kaufprozess. Da ist einmal der grundsätzliche Ärger über das Abomodell, das jedoch eine Vorgabe der Politik ist. Auch dass das Ticket-Abo nur bis zum 10. jedes Monats gekündigt werden kann, ist laut Bahn in den Tarifbestimmungen festgelegt, an die sich Bahn und andere Verkehrsunternehmen halten müssen.

Doch auch darüber hinaus gibt es Kritikpunkte. Etwa, dass das Deutschlandticket-Abo nicht direkt per Knopfdruck in der Bahn-App, sondern über ein zusätzliches Portal gekündigt werden muss. Auf die Frage, ob eine Ticket-Verwaltung in der Bahn-App geplant sei, ging die Bahn auf unsere Anfrage hin nicht ein. Ebenso wurde der Kritikpunkt, dass eine Bezahlung des Deutschlandtickets derzeit nur mit Lastschriftverfahren und nicht etwa über Bezahlanbieter wie Paypal oder per Kreditkarte möglich sei, folgendermaßen beantwortet: "Für regelmäßig wiederkehrende Zahlungen bietet die DB nur das SEPA-Lastschriftverfahren an." Änderungen an diesem Vorgehen sind offenbar nicht geplant.

Auch für diese Komfortprobleme gibt es jedoch Lösungsumwege. Der 10.-des-Monats-Kündigungsfrist kann etwas entgehen, wer das Ticket bei der VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg kauft. Dort ist das Abo bis zum letzten Kalendertag des jeweiligen Monats kündbar und man kann - anders als bei der Bahn - auch direkt in der NürnbergMOBIL-App kündigen. Wer etwa auf jeden Fall mit Kreditkarte, Google Pay, Apple Play oder Paypal zahlen will, kann das Deutschlandticket etwa in der App Freenow kaufen, die sonst vor allem für das digitale Rufen von Taxis oder Carsharing bekannt ist.

Es zeigt sich: Auch in Sachen Buchungskomfort kann sich Blick zu Anbieter abseits der Bahn oder des Lokalunternehmens lohnen.

5. Denkt auch wer an die Kinder?

Letztlich wohl auch eine Komfortfrage, aber eine mit durchaus großem Ärgernispotenzial, stellt sich für Eltern. Da Kinder nur bis 6 Jahre kostenlos beim Deutschlandticket ihrer Eltern mitfahren können, muss für Ausflüge und Co. ein eigenes Deutschlandticket für die Kinder her.