49-Euro-Ticket: Bahn und Kunden kämpfen mit Problemen

Die Schlange ist lang an diesem 1. Mai im Reisezentrum der Deutschen Bahn am Münchner Hauptbahnhof. Ein Grund: Das 49-Euro-Ticket, das seit heute bundesweit im Nahverkehr gilt. Denn bei einigen Kunden streikt zur Premiere gleich mal der Download auf die App – und auch auf die Website der Bahn ist heute kein Verlass.

Digitale Schwierigkeiten zum Start des Deutschlandtickets

"Ich bin gestern in Landshut gewesen am Bahnhof deswegen, zwei DB-Mitarbeiter wollten mir helfen, aber konnten nicht", erzählt eine Frau. Jetzt sei sie extra nach München gekommen, weil sie nur hier das 49-Euro-Ticket als herkömmliches Papierticket bekomme. Auch ein junger Mann hat Probleme mit seinem Handyticket, es ruckelt alles noch ein bisschen, aber das Bahnpersonal zeigt Verständnis.

Auf der Bahn-Webseite kam es am Montag zu einer Störung. "Aktuell kann es bei der Buchung des Deutschlandtickets auf bahn.de und im DB Navigator wegen der hohen Nachfrage zu Störungen kommen. In dem Fall versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut", hieß auf der Seite, auf dem Fahrgäste das neue Angebot normalerweise kaufen können.

Chipkarte lässt mancherorts noch auf sich warten

Grundsätzlich sollten Fahrgäste die Wahl haben, ob sie das Deutschlandticket über eine App auf dem Smartphone nutzen oder als Chipkarte mit sich führen wollen. Doch viele Kunden haben die Karte offenbar noch gar nicht erhalten, weil die Verkehrsbetriebe nicht mehr mit der Produktion hinterher kamen. Deshalb wurden auch Papiertickets mit QR-Codes ausgegeben, die in die App übertragen werden können. Doch das sei kompliziert und nicht selbsterklärend, bemängeln Nutzer.

Viele Nutzer wollen sich vom Papier nicht trennen

Außerdem sind auch die Tickets in Papierform nicht überall erhältlich. Tatsächlich bieten gerade Verkehrsunternehmen in kleineren Städten und auf dem Land die neue Fahrkarte zum Teil gar nicht an - weder digital noch real - wegen hoher Kosten und zu geringer Vorlaufzeit. Der Sozialverband VdK kritisiert, dass damit oft nur Smartphone-Besitzer das Deutschlandticket nutzen können. Viele ältere und arme Menschen seien erst einmal ausgeschlossen. Die Nachfrage nach physisch greifbaren Deutschlandtickets ist jedoch hoch, nicht nur bei Senioren.

Bestellbestätigung von Neukunden gilt als Fahrausweis

Nach Informationen der Münchner Verkehrsgesellschaft wurden allein in den ersten Aprilwochen etwa die Hälfte aller bestellten Deutschlandtickets als Plastikkarte oder in Papierform nachgefragt. Wer das Ticket bestellt, aber noch nicht bekommen hat, kann laut Deutscher Bahn übergangsweise die Bestellbestätigung als Fahrausweis nutzen. Das gilt allerdings nur für Neukunden. Langfristig soll das Deutschlandticket nur noch als Plastikkarte oder digital verkauft werden. Die Papierform soll es ab dem kommenden Jahr nicht mehr geben.

Bei der Münchner Verkehrsgesellschalt (MVG) habe man das ganze Wochenende Sonderschichten gefahren, um alle bestellten Tickets rechtzeitig zuzustellen, erklärt Sprecher Maximilian Kaltner. Eine enorme Herausforderung: Rund 200.000 Tickets habe man bis 30. April verkauft, 80.000 davon seien Neukunden, die zuvor kein Abo gehabt hätten.

Wissing wünscht sich mehr Tempo bei Digitalisierung im ÖPNV

Die von einigen Fahrgästen beklagten Schwierigkeiten bei Bestellung und Versand des neuen Deutschlandtickets zeigen aus Sicht von Verkehrsminister Volker Wissing Defizite bei der Digitalisierung. "Das sind Probleme, die damit zusammenhängen, dass wir keine ausreichende Digitalisierung im Vertrieb haben", sagte der FDP-Politiker am Montag zum Start des neuen Abo-Tickets. Gleichzeitig betonte er, diese Schwierigkeiten seien keineswegs überall aufgetreten.

Ihm sei es wichtig, "dass wir diese veralteten Strukturen jetzt nicht einfach in die Zukunft fortschreiben und uns schön reden, so nach dem Motto 'Ja, das Papier-Ticket hat sich doch so bewährt, das ist doch wunderbar'", sagte Wissing. "Wir sehen ja gerade, was für Probleme es bereitet."

"Ich bin mir sicher, dass wir es gut nutzen werden"

Es gibt aber auch zufriedene Kunden an diesem Premierentag für das Deutschlandticket: Eine ältere Dame wartet am Bahnsteig auf ihre Schwester, die aus Nürnberg anreist. Beide haben sich im Vorverkauf das Ticket geholt. "Wir machen jetzt bestimmt auch mal Fahrten, die wir vorher vielleicht nicht gemacht hätten", sagt sie. "Ich bin mir sicher, dass wir es gut nutzen werden."

Mit Informationen von dpa