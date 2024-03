Zu viele Dildos: Der Film "Drive-Away Dolls" von Ethan Coen

Dieser Film hat ein Dildo-Problem. Und zwar ein großes. Dildos allüberall. Sie sind nicht der Running, sondern der Standing Gag. Dabei geht es um den Roadtrip zweier junger lesbischer Frauen. Und um deren zufällige Verwicklung in kriminelle Machenschaften. Die eine ist Jamie – gespielt von Margaret Qualley als erotische Draufgängerin –, die andere Marian (Geraldine Viswanathan) als anfangs verklemmte Büroangestellte.

Schlüpfriger Blick auf lesbische Sexualität

Es scheint, als habe Ethan Coen, inzwischen 66 Jahre alt und seit langer, langer Zeit mal wieder allein für die Regie verantwortlich, sich in leicht seniler Autonomie in die Pubertät zurückkatapultiert. "Drive-Away Dolls" ist ein ziemlich schlüpfriger Jungsfilm. Mit einem seltsamen Blick auf lesbische Sexualität.

Ethan Coen hat sich für "Drive-Away Dolls" in Ermangelung seines Bruders Joel Hilfe von seiner Frau Tricia Cooke geholt. Die ist queer, aber die beiden haben gemeinsame Kinder und sind verheiratet. Das Medium Kino ist ihr durchaus vertraut – sie arbeitet als Cutterin und Produzentin. Cooke gab den Anstoß. Sie habe schon lange ein durchgeknalltes Roadmovie über zwei lesbische Frauen machen wollen, erzählte sie einem US-Magazin für unabhängiges Kino, und nun hätte sich mit "Drive-Away Dolls" die Gelegenheit ergeben. Sie wolle queere Charaktere in einem Film mitspielen lassen, ohne dass es explizit um deren Queerness gehe. Was ihr Mann dann daraus gemacht hat, steht auf einem anderen Blatt.

Roadtrip nach Florida

Von einer Geschichte oder einer komplexen Handlung zu sprechen, wäre übertrieben. "Wir sind einfach nur auf dumme Ideen gekommen und haben versucht, die in den Film einzuarbeiten", sagt Cooke. Was die beiden jungen Frauen, die sich rund um die Jahrtausendwende spontan auf einen Roadtrip nach Tallahassee in Florida begeben, anfangs nicht wissen: Im Kofferraum ihres vertauschten Mietwagens befindet sich ein Koffer mit brisantem Inhalt – und hinter dem sind dann bald ein paar Ganoven her. Das ist alles.