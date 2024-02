Beeindruckendes Doku-Kino: "Rückkehr zum Land der Pinguine"

Grandios und etwas überladen

Ja, gewiss, "Die Rückkehr zum Land der Pinguine" ist wieder starkes Doku-Kino. Hätte sich Jaquet in seinen Kommentaren etwas zurückgehalten, wäre es großartig. Doch allzu oft dröhnt der deutsche Sprecher Ronald Zehrfeld störend übers Natur-Panorama, wo die Bildgewalt für sich genug gewesen wäre. Jaquet will sich mitteilen, lässt seine überbordende Emotion heraus – und erschlägt uns irgendwann. Abgesehen davon gibt es hier aber gerade auf der großen Kinoleinwand viel zu erleben. Diese kleinen Kameraden, deren Verhalten in vielerlei Hinsicht an uns Menschen erinnert, sind auch einfach zu drollig.