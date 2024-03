Ziemlich dünn: "Club Zero" – der neue Film von Jessica Hausner

Wer an der Schwelle zum Erwachsensein steht, dürstet oft nach Aufmerksamkeit, scheitert aber ebenso oft am Mangel an Individualität. Muss eine Schuluniform getragen werden, ist dieses Dilemma um ein Vielfaches potenziert. Vor allem wenn sie so energieabsorbierend designt ist wie in "Club Zero", einer surrealen Groteske über Führer und Verführte, die in einem Eliteinternat spielt. Beige Shorts, lila Kniestrümpfe, blassgelbe Polohemden mit aufgedrucktem Schullogo – furchtbar freudlos ist dieser Einheitslook, dessen Farbkombination aus der Hölle emblematisch ist für das Innenleben einer Gruppe von Außenseitern.

Fasten für ein neues Ich?

Entsprechend hypnotisiert reagieren sie, als eine neue junge Lehrerin auftaucht: Miss Novaks Lächeln ist wie eintätowiert, ihre Haltung aufrecht, der Gang federnd, die sportliche Kleidung strahlt in Wow-Orange und Power-Rot. Ein lang vermisstes Vorbild. Wie ein Heilsversprechen wirkt dann auch ihr Kurs für bewusste Ernährung.