Poet des Eisens: Der US-Künstler Richard Serra ist gestorben

Entwurf für das Holocaustmahnmal in Berlin

Berühmtheit erlangte Serra ab 1981. Zu dieser Zeit installierte er eine mehr als 36 Meter lange und 3,60 Meter hohe geschwungene Wand aus rohem Stahl an der Federal Plaza in New York. Die Skulptur mit dem Namen "Tilted Arc" (gekippter Bogen) rief geteilte Reaktionen hervor - einige Betrachter forderten vehement ihre Entfernung. Die Skulptur wurde später tatsächlich demontiert. Auch in Deutschland findet man Arbeiten Serras. Das "Terminal" in Bochum oder "Torque" in Saarbrücken. Seinen Entwurf für das Holocaustmahnmal in Berlin zog der Künstler im Streit wieder zurück.

Serra arbeitete als junger Mann in Stahlgießereien und studierte dann Malerei an der Universität Yale, bevor er sich in den 1960er Jahren der Bildhauerei zuwandte. Der Sohn einer russisch-jüdischen Mutter und eines spanischen Vaters hatte schon in jungen Jahren zu zeichnen begonnen. Inspiration fand er zudem auf einer Werft, wo sein Vater als Rohrschlosser arbeitete.

Mit Material von AP und dpa