Hinter dem Spiegel: Kinostart von "Chantal im Märchenland"

Es kommen vor: Eine Prinzessin, die selbst weibliches Empowerment leben lernt und am Ende zum Vorbild wird. Und ein Prinz, der schwul ist und den die Prinzessin zu seinem Coming-out ermutigt. "Chantal im Märchenland" wird getragen von einem Geist, der das Patriarchat besiegt, der divers ist und am Ende soziale Hierarchien überwindet.

Wer ist die Schönste im ganzen Land?

Die Kreuzberger Göre Chantal Ackermann (Jella Haase), gerade mit der Schule fertig und zu faul, sich um einen Ausbildungsplatz zu kümmern, wäre gerne Influencerin. Zu Beginn sehen wir sie mit dem Handy vor dem Badezimmerspiegel stehen und Schminkzeug anpreisen. Dann geraten sie und ihre beste Freundin Zeynep (ebenfalls bekannt aus "Fack ju Göhte") durch einen antiken Zauberspiegel, den die chronisch erfolglose Chantal für ein Social-Media-Gimmick hält, in eine mittelalterliche Märchenwelt, in der noch Hexen verbrannt werden, Drachen Feuer spucken und Männer den Ton angeben. Beharrlich und mit Berliner street credibility widersetzt sich Chantal den reaktionären Märchenklischees, kämpft gegen Flüche, tyrannische Könige und vor allem um ihre Freundschaft zu Zeynep (Gizem Emre). Um mit ihren Worten zu sprechen: Das ist der krasseste Märchenfilm ever und Zeynep ihre BFF, ihre best friend forever.