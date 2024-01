Wie geht es dir? Comics gegen Antisemitismus und Rassismus

"Wie geht es dir?“ heißt die Erlanger Initiative, in deren Rahmen renommierte Zeichnerinnen und Zeichner aus Deutschland Comics gegen Antisemitismus, Rassismus und Hass publizieren. Ihre Plattformen: ein Internet-Portal und Instagram.

Aufarbeitung durch Comics

Die Idee zu dem Projekt "Wie geht es Dir?" hatte der Erlanger Comic-Zeichner Michael Jordan. Er beobachtete in seinem Freundeskreis, wie Jüdinnen und Juden seit dem Überfall der Hamas im vergangenen Oktober in Angst leben. So reifte in ihm der Wunsch, den Betroffenen eine zu Stimme geben - mit seinen Mitteln: Comic.

Idee geht online

Jordan fand Unterstützung im Team des Erlanger Comic-Salons. Die ersten Comics sind seit wenigen Tagen online, darunter Comics von der Hamburger Künstlerin Birgit Weyhe. Sie erzählt von Lily Horn, einer Jüdin aus New York. Weyhe lernte sie im vergangenen Oktober in Hamburg kennen, bei einer Gedenkveranstaltung für die Vertreibung der polnischen Juden 1938 aus Deutschland.

Menschen, die sich verletzlich und einsam fühlen

Lily Horns Urgroßeltern – Nechemiah und Scheindel Weissmann – waren damals von den Deutschen aus dem Land vertrieben und später in Treblinka ermordet worden. Ihre Großmutter konnte in die USA entkommen und überlebte die Schoah. Lily Horn erinnerte bei der Gedenkveranstaltung an ihre Großmutter: "Sie ist als 13-Jährige ganz knapp dem Holocaust entkommen. Ihre Eltern, die Eltern ihrer Großmutter und viele andere Familienangehörige wurden umgebracht." Diese Erinnerungen haben Comic-Künstlerin Birgit Weyhe berührt.

Lily Horn kannte auch viele Menschen, die das Nova-Musik-Festival, das von der Hamas angegriffen wurde, besucht hatten. Sie musste schließlich Namenslisten nach Bekannten durchsehen. "...ob ich Leute kenne, die tot sind, die verschleppt sind, von deren Schicksal man nichts weiß." Das Gefühl beim Durchsehen der Listen? "Verletzlich und einsam."

Im Comic-Projekt "Wie geht es Dir?" wird das transportiert. "Wir wollen zuhören, mit Betroffenen sprechen und deren Geschichten aufzeichnen", so Michael Jordan.