Comic-Salon Erlangen: Starke Frauen und zarte Cowboys

Nun kann es endlich wieder losgehen mit dem Internationalen Comic-Salon in Erlangen, denn coronabedingt musste der Comic-Salon-Start 2020 ausfallen. Ab Donnerstag präsentieren sich 400 Künstler mit mehr als 20 Ausstellungen in Erlangen. Bei der Pressevorstellung betonte Festivalleiter Bodo Birk, dass es so viele Ausstellungsorte gibt wie nie zuvor: "Die Innenstadt von Erlangen ist der Comic-Salon". Die Comics sind in diesem Jahr nicht nur in Museen und in der Stadthalle zu sehen.

Comic-Künstlerinnen erobern die Szene

Noch nie war der Internationale Comic-Salon Erlangen "so weiblich, so divers und so interkulturell wie in diesem Jahr", betont der Festivalleiter Bodo Birk. 30 Künstlerinnen zeigen in der Sonderschau "Vorbilder*innen" ihre Sicht auf feministische oder auch queere Themen. Dabei spiegeln die Künstlerinnen ihr eigenes Leben wider mit all den Widersprüchen, Ängsten und auch komischen Situationen. So werden stereotype Geschlechterrollen entlarvt, das oft mit viel Humor und Ironie. Gezeigt werden die Arbeiten im Erlanger Redoutensaal.

Comics für die Seele

Im Erlanger Kunstmuseum sind die Comics von Catherine Meurisse zu sehen: Sie ist eine der bekanntesten französischen Zeichnerinnen der Gegenwart. Sie ist bekannt für ihre poetischen Graphic Novels, aber sie zeichnet auch für Comicreportagen, Karikaturen und Kinderbücher. Ihre Bildsprache ist feinsinnig und emotional. Catharine Meurisse wurde bekannt als erste Frau in dem renommierten französischen Satiremagazin Charlie Hebdo und entkam 2015 nur knapp dem Attentat, bei dem zwölf Menschen starben. Seitdem sucht sie in der Schönheit der Natur andere Motive. Zu sehen ist ihre große Retrospektive im Erlanger Kunstmuseum.

Auszeichnung für berühmten Manga-Künstler

Im Rahmen des Comic-Salons wird auch immer der "Max und Moritz-Preis" vergeben: Es ist die bedeutendste Auszeichnung für grafische Literatur und Comic-Kunst im deutschsprachigen Raum. Für sein herausragendes Lebenswerk wird der berühmte japanische Manga-Comickünstler Naoki Urasawa ausgezeichnet.