Erlangen würdigt Comiczeichner mit Kulturpreis

Eine Jury aus verschiedenen Kulturschaffenden hatte Michael Jordan für den Kulturpreis vorgeschlagen. Der Künstler wurde 1972 in Erlangen geboren, studierte dann Medienillustration in Hamburg und Druckgrafik in Wien. Er lebte in Thailand und in den USA. Seine Werke wurden unter anderem ausgestellt in Stockholm, Wien, Shenzhen und Rennes. Seit einigen Jahren wohnt der Zeichner und Druckgrafiker, Ausstellungsmacher, Kurator, Projektleiter und Kunstvermittler wieder in Erlangen.

Erster Kulturpreis für Comiczeichner

Die Jury würdigte Jordans "hohe künstlerische Qualität, seine internationale Vernetzung und deren Fruchtbarmachung für die Stadt sowie die Offenheit, sein Wissen und Können zu teilen und weiterzugeben, in Form von Lehraufträgen, Workshops und Projekten mit Schulklassen". Nach eigenen Angaben zeichnet die Stadt zum ersten Mal einen Künstler aus, dessen Schwerpunkt im Bereich der grafischen Literatur und des Comics liegt. Die Verleihung wird im Spätherbst stattfinden, ein genaues Datum steht allerdings noch nicht fest, heißt es aus dem Erlanger Rathaus. Der Kulturpreis der Stadt Erlangen ist mit 10.000 Euro dotiert.