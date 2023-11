Eine Kindheit im Nahen Osten – Riad Sattoufs Autobiografie

Überhaupt spielt der 2013 ausgebrochene – und im Augenblick leider vergessene – Bürgerkrieg in Syrien eine wichtige Rolle für die Entstehung von Riad Sattoufs Comic-Reihe "Der Araber von morgen". "Ich habe das von Frankreich aus, also aus der Distanz, erlebt", sagt der Zeichner, der seit langem in Paris lebt. Er hat Familie in Syrien und wollte – wie viele andere Menschen mit syrischen Wurzeln – seinen Angehörigen helfen. "Gleichzeitig wurde ich motiviert, mich mit der Geschichte meiner Familie auseinandersetzen." Sechs umfangreiche Bände sind schließlich entstanden.

Der Vater als Araber von morgen

Riad Sattouf – geboren 1978 in Paris – wuchs als Kind zwischen Frankreich und Syrien auf. Der Vater stammte aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Homs und war überhaupt der erste aus der Familie, der ein Abitur machte und an die Universität gehen konnte. Er studierte Geschichte, in Frankreich. Dabei lernten sich Riad Sattoufs Eltern kennen.

Gleichzeitig ist der Vater – er ist der "Araber von morgen" – eine hochgradig ambivalente Figur. "Er bewunderte die Diktatoren und war – mit seiner Ideologie – ein Rechtsextremer", so Sattouf. In allen sechs Bänden der Comic-Autobiografie ist diese perfide Haltung zu spüren. Im vierten Teil etwa – da unterrichtet der Vater Geschichte in Saudi-Arabien – pilgert er nach Mekka, lobt Saddam Hussein über den grünen Klee und faselt immerfort von einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung. Schließlich zieht er wieder nach Syrien – und entführt dabei den jüngsten Bruder von Riad Sattouf. Die Familie zerbricht.

Ein Leben als Außenseiter

Riad Sattouf thematisiert in seinen vielen Comic-Seiten – es sind über 800 – eindringlich die Friktionen, die die Familie – beständig hin- und hergerissen zwischen Frankreich und Syrien – immer mehr fordern. Zeitweise ist er selbst in Syrien und muss dort eine Dorfschule besuchen. Nicht nur aufgrund der blonden Haare ist der zarte Junge dort ein Außenseiter. Er wird beleidigt und sieht, wie die Kinder auf dem Schulhof – Folge der antisemitischen Propaganda im Land – israelfeindliche Kriegsspiele spielen. Man schluckt immer wieder bei der Lektüre.

"Ich erzähle, was ich mit eigenen Augen gesehen habe", sagt Riad Sattouf. So eben auch im Fall der Schule. Der Judenhass auf dem Pausenhof. Oder die Geschichten der Lehrer, die die Kinder im Unterricht beständig demütigen und mit einem Stock auf die Hände schlagen. Gewöhnlich erzählten die Menschen niemandem, was sie erlebt haben, so Sattouf. Sie erinnerten sich allein an die Mächtigen und Reichen. Er aber interessiere sich für Menschen, von denen man denkt, sie seien uninteressant.