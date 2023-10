Von Gefängnis bis Dombauhütte: Bauverwaltung zeigt ihre Aufgaben

An der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) ist am Donnerstag die Ausstellung "Wir bauen Bayern" eröffnet worden. Die Wanderausstellung soll einen Einblick geben in die Arbeit und Herausforderungen des Staatlichen Hochbaus, so das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr.

Ausstellung soll helfen, neue Mitarbeiter zu finden

Nach München, Würzburg und Krumbach ist Deggendorf der dritte Ausstellungsstandort. Einen Monat lang ist die Ausstellung dort zu sehen. Laut Ministerium ist sie aufgebaut wie ein "begehbares Buch" und soll das ganze Aufgabenspektrum des Staatlichen Hochbaus zeigen.

Der Standort ist mit einem Hintergedanken gewählt worden. Wie Bauminister Christian Bernreiter (CSU) im BR-Interview anlässlich der Ausstellungseröffnung erklärt, ist auch die Staatliche Bauverwaltung auf der Suche nach neuen Mitarbeitenden. An der TH Deggendorf, wo viele passende Studiengänge angeboten werden, versucht man so auf die staatlichen Aufgaben neugierig zu machen und dadurch Nachwuchs zu rekrutieren.

1,75 Milliarden Euro Bauausgaben im Jahr

Die Staatsbauverwaltung - gegründet 1830 - ist der größte Auftraggeber der Bayerischen Bauwirtschaft. Die Aufgaben umfassen den Neubau von Gefängnissen, Universitäten, Forschungsinstituten, Sportstätten, Kliniken oder Museen und den Erhalt der Gebäude – auch historische Anlagen wie Schlösser oder Rathäuser sind darunter.

Außerdem gehören drei Dombauhütten zur Staatsbauverwaltung und rund 1.500 Kirchen in ganz Bayern, deren Instandhaltung betreut wird.

Insgesamt gibt es bayernweit 22 staatliche Bauämter, auf die die unterschiedlichen Aufgaben verteilt sind. Die Bauämter in Amberg und Weiden sind zum Beispiel auch für die US Army zuständig – unter anderem für den Bau von Kasernen.

Bayernweit betreut die Staatsbauverwaltung über 25.000 Bauten mit Bauausgaben pro Jahr von durchschnittlich rund 1,75 Milliarden Euro.