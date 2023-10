Kanzler Scholz fordert erneut Freilassung der Hamas-Geiseln

Warnung vor Flächenbrand

Scholz mahnte erneut, dass der Konflikt nicht weiter eskalieren dürfe: "Es darf keinen Eintritt der Hisbollah oder des Iran oder eines seiner Proxys ("Stellvertreter", Anm. d. Redaktion) in diesen Krieg geben", erklärte der SPD-Politiker. "Das wäre ein schwerer Fehler." Die Bundesregierung wolle alles dafür tun, dass es keine weitere Eskalation gebe. "Ein Flächenbrand wäre verheerend für die ganze Region", sagte der Bundeskanzler.

Scholz hatte Israel zuletzt wiederholt die volle Solidarität Deutschlands zugesagt. Israel habe das Recht und sogar die Pflicht, sich gegen den Angriff der islamistischen Hamas zu verteidigen.

Bei Antisemitismus "klare Kante gefragt"

Der Bundeskanzler kündigte in seiner Regierungserklärung zudem ein energisches und konsequentes Vorgehen der deutschen Behörden gegen Antisemitismus und Gewaltverherrlichung hierzulande an. Die Behörden dürften keine Demonstrationen zulassen, bei denen antisemitische Parolen gebrüllt würden und Gewalt verherrlicht werde, sagte Scholz im Bundestag. "Es ist hier eine klare Kante angebracht und wir zeigen sie gemeinsam in Deutschland." Antisemitismus "ist in Deutschland fehl am Platz", bekräftigte er.

Am Mittwochabend hatte es in Berlin-Neukölln erneut gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben, nachdem sich Demonstranten über ein Verbot pro-palästinensischer Kundgebungen hinweggesetzt hatten. Bereits in der Nacht zu Mittwoch war es im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel und Gaza zu Ausschreitungen und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei in Neukölln und am Brandenburger Tor gekommen. Zudem gab es einen Brandanschlag auf eine Synagoge in Berlin.

Scholz will irreguläre Migration begrenzen

Ein weiteres Thema seiner Regierungserklärung: die Migrationspolitik. Scholz drängte darauf, dass die Zahl der irregulär nach Deutschland einreisenden Menschen begrenzt wird. Es sei wichtig, "dass wir die Kontrolle darüber behalten und sie nicht verlieren", sagte er. Dazu müsse vor allem dafür gesorgt werden, dass die Außengrenzen der Europäischen Union besser geschützt und abgelehnte Asylbewerber dann auch abgeschoben würden.

Der Kanzler lobte in diesem Zusammenhang die Einigung der EU-Staaten auf eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems "GEAS". Er sei zuversichtlich, dass nun eine Einigung mit dem Europäischen Parlament gelinge und das Regelwerk bald in Kraft treten werde. Deutschland werde die Länder im Süden bei der Umsetzung unterstützen. Es sei wichtig, dass die ankommenden Menschen sofort registriert würden.

Scharfe Kritik an Wladimir Putin – Mehr Hilfen für die Ukraine

Zudem blickte der Bundeskanzler auch auf den Krieg in der Ukraine. Dabei sagte er der Ukraine weitere Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung zu. "Mehr als empört" sei er, dass Russlands Präsident Wladimir Putin vor zivilen Opfern im Nahost-Konflikt gewarnt habe, sagte Scholz. "Zynischer als das geht es nun wirklich nicht." Beim anstehenden EU-Gipfel werde es neben dem Nahost-Konflikt auch um die Unterstützung der Ukraine gehen.

Deutschland werde ein Winterpaket für das von Russland angegriffene Land schnüren. Zentral sei "all das, was zur Luftverteidigung nötig ist". So werde Deutschland der Ukraine eine zusätzliche Einheit des Flugabwehrraketensystems Patriot liefern, neue Iris-T-Systeme, neue Flugabwehrpanzer Gepard sowie neue, dafür nötige Munition. Das hatte das Verteidigungsministerium bereits angekündigt.

