Neubau des Klinikums Großhadern: Das sind die Siegerentwürfe

Die Entscheidung im Planungswettbewerb für den Neubau des Uni-Klinikums München am Campus Großhadern ist nun gefallen. Wie das Preisgericht nach einer zweitägigen Sitzung mitteilte, gehe der erste Preis an die Arbeitsgemeinschaft "Henn / C.F. Møller", der zweite Preis an das Architekturbüro "Obermeyer Planen und Beraten" und der dritte Preis an "Ludes Architekten-Ingenieure".

Dem Gremium unter Vorsitz des Architekten Markus Hammes gehörten unter anderem auch Wissenschaftsminister Bernd Sibler und der ehemalige Ärztliche Direktor des LMU Klinikums München, Prof. Dr. Karl-Walter Jauch, an.