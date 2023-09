Rütteln, Hauen, Formen: 100 Jahre Staatliche Dombauhütte

Ein Lastenaufzug bringt Matthias Baumüller hinauf auf die rund 105 Meter hohen Türme des Regensburger Doms. Der südliche Turm ist mit einem Gerüst eingehüllt, über das der Leiter der staatlichen Dombauhütte fast jeden Stein erreicht.

Auf seinem Weg rüttelt Baumüller an jedem Stein. "Wir müssen schauen, wie die Standfestigkeit der Teile ist", erklärt er. Und tatsächlich: Einige Steine sind zwar nicht lose, bewegen sich aber, wenn der Dombaumeister an ihnen rüttelt. "Das hat sich gelockert, das müssen wir demontieren und neu versetzen."

BR Retro: Dombauhütte Regensburg 1963

Witterung und Luftverschmutzung setzen Dom zu

Matthias Baumüller steht vor den gleichen Problemen wie die Steinmetze vor 100 Jahren. Schon damals haben Witterung und Luftverschmutzung dem gotischen Gebäude zugesetzt. Ein Expertenrat des Bayerischen Kultusministeriums hat daher dringend empfohlen, in Regensburg die erste bayerische Dombauhütte zu etablieren, wegen der massiven Schäden am mittelalterlichen Bauwerk.

Der Freistaat Bayern, dem der Dom gehört, folgte am 8. November 1923 der Empfehlung. Was vorher nur sporadisch verbessert wurde, lag nun in staatlicher Hand. Später wurden auch in Bamberg und Passau "Dompflegestätten" gegründet.

Arbeitsmethoden wie im Mittelalter

Die Arbeitsweise hat sich seither kaum verändert. Auch heute stehen Steinmetze wie Denis Friedrich stundenlang in der Dombauhütte und schlagen mit Hammer und Meißel auf Steinquader ein. Dem 39-Jährigen stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Kleine Splitter schießen durch die lichtdurchflutete Dombauhütte.

"Wenn ich den grob auf die Maße zugearbeitet habe, kann ich daraus ein Profil raushauen." Seit seiner Lehre vor 22 Jahren steht das am Beginn jeder Skulptur, die der gebürtige Kasache in der Regensburger Dombauhütte anfertigt. "Jeder Stein ist eine Herausforderung und hat so seine Tücken. Wenn ich es schaffe und das Werk am Ende sehe, finde ich das gut."