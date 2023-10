Plastiktüten für Jacken auf der Wiesn: Kurioser Trend empört

Nachdem bei TikTok ein "Lifehack" trendet, die eigenen Sachen auf dem Oktoberfest in einer Plastiktüte zu verstauen und unter den Tisch zu knoten, mehrt sich nun die Kritik. Bedienungen zeigen auf der Social-Plattform den Müll, der sich unter den Tischen sammelt und beschweren sich über die Mehrarbeit nach den ohnehin schon anstrengenden Arbeitstagen.

Zuvor hatten mehrere Influencer verkündet, dass man so seine Wertsachen schützen könne. Außerdem ginge man "mit einer sauberen und trockenen Jacke" nach Hause, so eine der Influencerinnen, die diesen Trend in einem ihrer Videos empfiehlt. Im Übrigen seien so auch alle anderen Wertsachen sicher vor umgekippten Maßkrügen und es gäbe ja auch "super Öko-Varianten" als Alternative zu herkömmlichen Plastiktüten.

Wiesn-Bedienung empört sich über "Saustall" beim Aufräumen

Zum Bedauern der Wiesn-Bedienungen ahmen viele Besucher diese Empfehlung nach – und hinterlassen völlig vermüllte Zeltböden. Eine Bedienung spricht auf TikTok von einem "Saustall" beim Aufräumen und zeigt Bilder, auf denen zerbrochene Maßkrüge auf dem Boden liegen – sowie Dutzende Plastiktüten. "Das ist ein Plastikverbrauch en masse", sagt sie.

Allein im vergangenen Jahr wurden am Ende des Oktoberfestes rund 88 Tonnen Müll beziffert – und Trends wie dieser könnten die Menge an Müll weiter erhöhen.

"Nehmt euren Müll mit": Influencerin appelliert an ihre Follower

Als Reaktion auf das Video der Wiesn-Bedienung appelliert die Influencerin an ihre Follower, ihren Müll aus den Zelten mitzunehmen: "Sie hat absolut recht und wir müssen reden", sagt sie auf TikTok und fordert zudem dazu auf, "Recycling-Varianten" anstelle von normalen Plastiktüten zu verwenden. Ob dieser Appell helfen wird, werden die letzten Tage auf dem Oktoberfest 2023 zeigen.