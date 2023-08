Tüll und toupierte Haare: Barock-Modenschau in Regensburg

Das Haus der Bayerischen Geschichte hat in seinem Museum in Regensburg am Samstagabend barocke Haute Couture präsentiert. Bei der "Nacht der Mode" zeigten Designerinnen und Designer der Deutschen Meisterschule für Mode aus München in zwei Schauen ihre barocken Kreationen mit modernem Touch. Die Veranstaltung fand im Rahmen der bayerisch-tschechischen Landesausstellung "Barock! Bayern und Böhmen" statt. Die Modenschauen und die Ausstellung lockten jeweils rund 5.000 Besucher an.

"Barock hat die Mode erfunden"

"Der Barock hat eigentlich die Mode erfunden. Dass man darum fiebert, immer im neuesten Trend zu sein, das gab es vorher nicht", erklärt Roland Müller-Neumeister, Künstlerischer Leiter für Mode an der Deutschen Meisterschule für Mode München. "Das war eine sehr höfisch geprägte Mode. Im Zeitalter des Absolutismus haben alle Höflinge und alle Adeligen extrem miteinander konkurriert. Und diese Konkurrenz war eben durchaus sehr ästhetisch."

Der Anspruch an die Schau in Regensburg: "Für uns war es wichtig, dass diese Entwürfe Mode sind und kein Kostüm. Wir machen ja kein Theater und keine Kunstperformance", betont Müller-Neumeister. "Und da schauen wir und die Studierenden, was ist für uns am Barock interessant."