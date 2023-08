Taubertal-Festival 2023: Hält das Wetter?

Mehr als 50 Bands auf vier Bühnen, das Line-Up der 26. Ausgabe des Taubertal-Festivals kann sich sehen lassen – und wird vom 10. bis 13. August wahrscheinlich wieder mehr als 15.000 Menschen in die mittelfränkische Kleinstadt Rothenburg ob der Tauber ziehen. Damit hätte das Festival wieder mehr Besucherinnen und Besucher als die Stadt Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Zukunft am Taubertal ist Pink

Zu den Highlights am diesjährigen Taubertal zählt der Berliner Musiker Peter Fox, einer der beiden Frontmänner von "Seeed", der sicher seinen derzeit erfolgreichen Song "Zukunft Pink" zum Besten geben wird. Er wird am Freitag auf der Bühne stehen. Das Highlight am Samstag dürfte für die meisten der gebürtige Rostocker Rapper Marteria sein, am Sonntag wird unter anderen die Düsseldorfer Punkband "Broilers" für Stimmung sorgen.

Schlammschlacht wie in Wacken?

Für das Wochenende ist teilweise auch wieder Regen und sogar vereinzelt Gewitter gemeldet. Erst kürzlich ist das Heavy-Metal-Festival Wacken zur Schlammschlacht eskaliert: Anreisestopps sorgten für Kritik, Dauerregen aber ließ für manche das Festival buchstäblich ins Wasser fallen. Die Organisatoren des Taubertal machen sich aber im Moment keine Sorgen, dass es für sie genauso ausgeht. Sprecher Florian Zoll sagt im BR24-Interview, dass die Flächen durch die heutige Sonne und den Wind gut trocknen und in Ordnung seien. Er hoffe, dass das Wetter übers Wochenende hält. Falls nicht:

"Wir sind immer auf den schlimmsten Fall vorbereitet und freuen uns, wenn er nicht eintritt." Florian Zoll, Sprecher Taubertal-Festival

Im Jahr 2007 hatten sie so etwas bereits gehabt, das Team sei also erfahren.

Parksituation: Bewährtes Konzept bleibt

Seit vergangenem Jahr, der ersten Ausgabe nach der Corona-Zwangspause, ist es nicht mehr möglich, sein Auto am Zeltplatz zu parken, auch eigene Stromaggregate sind verboten – vor allem die Nachtruhe von Mitternacht bis 7.00 Uhr morgens sorgte für Aufsehen.

Besonders aber die neu geregelte Parksituation für die Camper habe sich "extrem bewährt", sagt Florian Zoll – und zwar aus zwei Gründen: Zum einen könnten die Leute dadurch schneller auf den Parkplatz geleitet und ein Rückstau verhindert werden.

Zum anderen, weil es im Jahr 2022, als das Konzept eingeführt wurde, am Taubertal-Festival so wenig Müll wie nie zuvor gab. Dadurch sehen sich die Organisatoren in ihrem Konzept bestätigt. Andere Neuerungen wird es in diesem Jahr Florian Zoll zufolge nicht geben, es bleibe alles beim Alten.

Taubertal: Indie-Punk zum Auftakt

Am Mittwoch um 9.00 Uhr eröffnet der erste Campingplatz für die früh Anreisenden, am Donnerstag, 10. August, eröffnet die Würzburger Indie-Punk-Band "Thunderkant" um 19.00 Uhr auf der Steinbruch-Stage das Festival.