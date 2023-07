46. Bardentreffen in Nürnberg endet mit Besucherrekord

In diesem Jahr folgten so viele Menschen wie nie der Einladung der Stadt Nürnberg zum Bardentreffen unter dem Motto "Geklaute Laute": Allein am Samstag wandelten mehr als 100.000 Musikfans bei sommerlichen Temperaturen durch die Innenstadt und lauschten der Musik auf Bühnen und auf vielen Plätzen und Gassen der Nürnberger Altstadt.

Nürnberg als Hauptstadt von Weltmusik

Damit ist und bleibe das Bardentreffen ein Festival der Superlative und mache Nürnberg für drei Tage zur unangefochtenen Hauptstadt von Weltmusik und des Global Pop, so Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU). "Die Fülle und Qualität der Konzerte und Auftritte sind einmalig, der Zuspruch des Publikums ungebrochen.“ Über 400 Künstlerinnen und Künstler bespielten drei Tage lang die Bühnen der neun Spielorte. Zusätzlich verwandelten die Fans und hunderte von Straßenmusikerinnen und -musikern die Gassen der Innenstadt in einen Klang-Parcours.

Gelegenheit zur Diskussion von brisanten Themen

Zahlreiche Veranstaltungen boten außerdem die Gelegenheit zur Diskussion, zum Beispiel über kulturelle Aneignung. "So macht das Bardentreffen brisante Themen unserer Gegenwart erfahrbar und bringt sie pointiert auf den Punkt. Dafür wird das Bardentreffen auch in Zukunft ein Forum bleiben“, betont Elisabeth Hartung, die neue Leiterin des Projektbüros.

Im kommenden Jahr soll das 47. Bardentreffen in der Nürnberger Altstadt von Freitag bis Sonntag, den 26. bis 28. Juli 2024, stattfinden.