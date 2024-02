Sportfreunde Stiller organisieren Kultur-Konvoi für die Ukraine

Bei ihren Konzerten sammelt die Band Sportfreunde Stiller Spenden für die Menschen in der Ukraine. Erst kurz vor Weihnachten haben sie etwa in Herzogenaurach gespielt. Bassist Rüdiger Linhof und seine Bandkollegen waren schon mehrfach in der Ukraine. Vor allem um medizinisches Gerät, vorwiegend Krankenwagen, dorthin zu bringen. Seit Wochen organisiert die Band einen ganz besonderen Hilfskonvoi. Der Titel: "Der erste Hand-in-Hand-Kultur-Konvoi".

Abfahrt für den Konvoi war in Nürnberg. Dort befindet sich das Lager des ukrainischen Hilfsvereins. Die Ehrenamtlichen von "Bamberg:UA" sammeln seit Kriegsbeginn Spenden für die Ukraine und organisieren medizinisches Material. Die Sportfreunde unterstützen die Freiwilligen mit Spenden und sind bereits in der Vergangenheit bei Hilfstransporten in die Ukraine dabei gewesen.

Sechs Krankenwagen gespendet

Nun wollten die Sportfreunde die Hilfe für die Ukraine noch intensivieren, geboren war die Idee vom Kultur-Konvoi. Seit Wochen haben die Bandmitglieder mit anderen Künstlern in ganz Deutschland telefoniert und um Unterstützung geworben. Die Begeisterung war überall groß, erzählt Bassist Rüdiger Linhof. Aus Spenden ist es schließlich gemeinsam gelungen, einen Konvoi zusammenzustellen. Insgesamt fahren sie sechs Krankenwagen, ein rollendes Krankenhaus, mit zehn Betten sowie ein Evakuierungsfahrzeug in die Ukraine.

Linhof will möglichst viele Menschen motivieren mit ihrer Hilfe für die Ukraine nicht nachzulassen, sondern weiter zu spenden und vielleicht sogar selbst Hilfe zu organisieren. "Jeder dieser Wagen wird wahrscheinlich hunderte von Menschen retten und das für ein bisschen Geld. Das ist doch der Wahnsinn. Also lasst uns an einem neuen Momentum arbeiten. Wir als Demokraten müssen zusammenhalten."

Die Toten Hosen und Jan Delay sind auch dabei

Die Sportfreunde Stiller haben in den letzten Wochen ihre Idee weiterverbreitet. Und viele sind ihrem Ruf gefolgt. Bands, Künstler und Schauspieler werben für die gute Sache und unterstützen den Konvoi. "Jan Delay war sofort dabei. Der hat einen ganzen Bus spendiert, die Toten Hosen, Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, wirklich viele machen mit. Michi und Gudrun Mittermeier, Labrassbanda, Leoniden, ich kann sie alle gar nicht aufzählen." Die Musikergruppe Donots etwa hat noch einmal auf ihrem Instagram-Account die Werbetrommel gerührt.

Schauspieler Thomas Darchinger als Fahrer dabei

Kurzentschlossen hat sich auch Grimme-Preisträger Thomas Darchinger der Sache angeschlossen. Am Treffpunkt in Nürnberg hat er einen der sechs Krankenwagen übernommen, um ihn Richtung Osten zu steuern. Darchinger ist bekannt aus Film und Fernsehen und mimt oft Bösewichte. Zu sehen war er schon im Tatort und Polizeiruf 110. Kurz vor der Abfahrt betont er, wie wichtig ihm die Unterstützung für die Menschen in der Ukraine ist. "Ich glaube, dass die Ukraine ja nicht nur auf schmerzvolle Weise ihre eigene Freiheit verteidigt, sondern auch unsere mit verteidigt. Deswegen fühle ich mich auch schon aufgefordert, aktiv mitzuhelfen."

Auch Ronja von Rönne, Schriftstellerin, Journalistin und Moderatorin begleitet den Tross in einem der Transporter. "Ich fahr' wirklich im Konvoi mit über die polnische Grenze nach Lwiw. Ein Unimog ist schon unterwegs, außerdem noch ein Bus, der zu einem kleinen fahrbaren Krankenhaus umgemodelt wurde. Der ist auch schon auf der Strecke, weil die etwas langsamer fahren."

Der Unimog wurde umgebaut und soll als Evakuierungsfahrzeug eingesetzt werden, um Verletzte überall dort einzusammeln, wo es keine Straßen mehr gibt und nur noch Schutt und Matsch vorherrschen, also direkt an der Front, erklärt Tanja Ehrlein vom Hilfsverein "Bamberg:UA". Alle Fahrzeuge sind voll beladen mit Verbands- und OP-Material, medizinischer Schutzkleidung, Gummi-Handschuhen, ⁠Rollstühlen und medizinischem Trainingsgerät. Außerdem sind sechs Rollen Tarnstoff dabei.

Künstler fordern auf, die Ukraine Hilfe fortzusetzen

Logistisch, also bei Routenplanung, Grenzübertritt und bei allem Organisatorischen hilft der ukrainische Verein "Bamberg:UA" den Künstlern. Sie führen den Konvoi gemeinsam durch. Die Sportfreunde unterstützen den Verein schon lange und werben dafür, den Freiwilligen mit Spenden unter die Arme zu greifen, damit weiteres medizinisches Hilfsgerät geliefert werden kann.

Bassist Rüdiger Linhof von den Sportfreunden Stiller war schon mehrfach auf Hilfstransporten von "Bamberg:UA" dabei und fühlt mit den Menschen an der Front. "Diese Jungs und Mädels in diesen Scheiß Schützengräben, die sich das einfach nicht ausgesucht haben, denen müssen wir helfen. Die müssen ja gerettet werden, die ziehen ihre Freunde teilweise auf Planen und in Schafsäcken kilometerweit durch Äcker, bis sie irgendwie endlich mal einen Rettungswagen bekommen. Also, wir müssen weitermachen, wir können da nicht zuschauen." Die gespendeten Krankenwagen sollen Leben retten. Die Sportfreunde planen schon den nächsten Kultur-Konvoi, dann vielleicht mit vielen Bands und Sängern am Steuern.