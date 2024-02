Ex-Stabhochspringer Fabian Schulze mit 39 Jahren verstorben

Fabian Schulze war einer der besten Stabhochspringer Deutschlands. Wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag ist der zweifache Familienvater an einer "heimtückischen Krankheit" verstorben, wie der deutsche Leichtathletikverband bekannt gab. Schulze war jahrelang für die LG Stadtwerke München angetreten. In der Landeshauptstadt teilte er sich eine WG mit Tobias Unger und Marius Broening.

Tobias Unger: "Bin tieftraurig und finde kaum Worte"

"Fabian war ein langjähriger Weggefährte, ich habe immer zu ihm aufgeschaut", sagte der ehemalige Sprinter Broening. Auch Unger reagierte betroffen auf die traurige Nachricht: "Fabian ist in unserer gemeinsamen Zeit bei Kornwestheim und in München ein Freund geworden. Ich bin tieftraurig und finde kaum Worte", sagte der Halleneuropameister über 200 Meter von 2005. Im vergangenen Jahr waren die drei Ex-Athleten noch am Grab des ebenfalls früh verstorbenen Kollegen Tim Lobinger in München gestanden.

Herbert Czingon, langjähriger DLV-Bundestrainer der Stabhochspringer, erinnert sich an Schulze als "freundlichen Kamerad, der immer mit einem Lächeln im Gesicht in der Szene unterwegs war". Schulze war Vierter bei der Hallen-WM 2006 in Moskau, Fünfter bei der Hallen-EM 2005 in Madrid, Sechster bei der EM 2010 in Barcelona, viermal deutscher Vizemeister. Nach seiner aktiven Zeit lebte er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Sonthofen.