So versandet die Welt: Wagners "Götterdämmerung" in Landshut

Das ist eine enorme Leistung, denn die Bühne ist etwa so groß wie die Spielfläche einer Schulaula, nichts kann nach unten oder oben verschwinden. Ersatzweise sorgt eine Leinwand im Hintergrund für etwas optische Abwechslung. Ganz schön karg, diese technische Ausstattung: Große Effekte zur großen Musik sind leider nicht möglich. Mitunter ist das Bild von Karlheinz Beer so leer geräumt und statisch, dass diese "Götterdämmerung" an eine konzertante Aufführung erinnert. Das können auch die bemerkenswert skurrilen, alles andere als kleidsamen Kostüme von Ursula Beutler leider nicht rausreißen.

"Das ist historisch der Moment"

Und doch sind das Nebensächlichkeiten, denn das Theater muss seit Jahren in einem unwirtlichen Zelt ausharren, weil das Stammquartier marode ist. Das zerrt an den Nerven, wie Intendant Stefan Tilch dem BR erläutert: "Dieses Projekt war immens wichtig. Es war ja mein allererster Instinkt, als wir in dieses Theaterzelt zogen, zu sagen, man kann hier vieles dran kritisieren, aber es ist bietet halt auch Räume, die das Landestheater Niederbayern vorher so nie kannte. Es bietet einen Raum für das Orchester, den wir in unseren historischen Räumen so nie hatten. Da habe ich rasch gesagt, Leute, jetzt spielen wir mal 'Tristan und Isolde'. Das ist so eingeschlagen, dass wir sofort gesagt haben, das ist historisch der Moment, wo wir im Landestheater auch den Ring des Nibelungen ansetzen können."