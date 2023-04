Staatstheater Nürnberg auf dem Sprung in die digitale Zukunft

An Bayerns größtem Mehrspartenhaus, dem Staatstheater Nürnberg, entsteht im dritten Stock die wahrscheinlich innovativste digitale Bühne im Land. Das "Extended Reality Theater – XRT" in der 3. Etage des Schauspielhauses wird dem Publikum neuartige Erlebnisse bieten. Bei einem Mix aus Theaterspiel und virtuellen Spielereien, die die Grenze zwischen Realität und Virtualität verschwimmen lässt, sollen die Zuschauer tief in das Bühnengeschehen eintauchen. "Ein logischer Schritt im Rahmen des Digitalisierungsprozesses des Staatstheaters", sagt Staatsintendant Jens-Daniel Herzog.

Der 3. Stock wird zum digitalen Labor

Für die Leitung der neuen Spielstätte hat das Haus Nils Corte und Roman Senkl gewonnen. Beide haben bereits in der vergangenen Saison am Nürnberger Staatstheater mit digitalen Ergänzungen auf der Bühne experimentiert. Nun sind sie ab der kommenden Spielzeit für vier Produktionen pro Saison im XRT verantwortlich. "Wir haben mit PANs Lab ein neues Publikum erreicht", sagt Nils Corte bei der - natürlich - virtuellen Pressekonferenz und schwärmt von einer LED-Wall, die dauerhaft ins Bühnenbild integriert ist. Er spricht auch davon, Bewegung von Schauspielern zu capturen, auf Avatare zu übertragen, von VR-Brillen und Live-Tracking. Begriffe, mit denen das ältere Publikum bisher noch wenig anfangen kann.

Nicht abschrecken lassen

Schauspieldirektor Jan Philipp Gloger betont den Auftrag des Staatstheaters, nämlich "unsere künstlerischen Mittel stetig zu erweitern. Das gilt gerade auch für Kunst im digitalen Raum, wo wir besondere Potenziale sehen, ein junges Publikum fürs Theater zu begeistern." Doch nicht nur Nerds und Digital Natives sollen sich auf das Spiel mit den neuen Möglichkeiten einlassen. "Wir lassen niemanden zurück. Probieren Sie es aus", bittet Gloger auch die treuen Besucher und Abonnenten. "Wir wollen keine Zwei-Klassen-Theatergesellschaft."

Premiere im Juni

Am 23. Juni weiht das Staatstheater Nürnberg die neue Spielstätte im 3. Stock mit der Premiere von "Mythos P.A.N." von Nils Corte und Roman Senkl ein. Jede Spielzeit wird es vier Produktionen im "Extended Reality Theater" geben. Alle befassen sich auch thematisch mit den Weiterentwicklungen unserer Zeit, mit Chancen und Risiken von Algorithmen zum Beispiel. Oder davon, wie ein Kriminalfall mit digitalen Möglichkeiten gelöst werden kann. Auch die vielfach ausgezeichnete Regisseurin Cosmea Spelleken und das Kollektiv "CyberRäuber" werden in der kommenden Spielzeit maßgeschneiderte Produktionen für die digitale Spielstätte erarbeiten.

Das XRT verbindet Digitalität und Theater auf neue Weise. Es ist eine spannende Reise, die das Staatstheater angetreten hat. "Wenn Theater Gegenwart beschreiben will, muss es hier aktiv mitspielen", davon ist Schauspieldirektor Gloger überzeugt. "Was derzeit möglich ist, wird man im XRT sehr gut erkennen", ergänzt Nils Corte.