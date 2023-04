Festival-Auftakt: Radikal Jung am Münchner Volkstheater

Da soll noch einer sagen, junge Regisseurinnen oder Regisseure würden sich nicht für Klassiker interessieren. Zum Abschluss von Radikal Jung am 5. Mai gibt es Georg Büchners Sozialdrama "Woyzeck" in Jan Friedrichs Magdeburger Inszenierung in Ego-Shooter-Computerspielästhetik.

Große Bandbreite an Themen und Ästhetik

Zum Auftakt am Donnerstagabend reist das Wiener Burgtheater an. Rieke Süßkow hat "Zwiegespräch" inszeniert, eine Uraufführung, aber der Autor, Peter Handke, darf als lebender Klassiker gelten. Sein Stück ist eine Mediation über das Alter – und das bei einem Festival für junge Regie. Das zeigt, wie groß auch dieses Jahr wieder die inhaltliche, aber auch die ästhetische Bandbreite ist.

Die Gemeinsamkeit der ausgewählten Regiearbeiten erklärt Florian Fischer vom Kuratorenteam, liege erstmal wirklich nur darin, dass sie dem Festivalnamen gemäß von jungen Regiekräften stammen. "Das beinhaltet immer einen frischen, neuen Blick auf diese Welt, ein Blicken, der aber nicht oberflächlich oder naiv ist", so Fischer. "All diese Abende wissen nicht nur was über das Theater, sondern über die Welt. Und als Zuschauer*in kann man die nicht nur verstehen, sondern begreifen: im besten Sinne mit dem ganzen Körper und der ganzen Sinnlichkeit etwas Neues erleben."

Auch Stücke ohne Worte und Romanadaptionen

Neben den genannten Aufführungen gehören zu diesen weltklugen Inszenierungen zum Beispiel noch die wortlose Performance "Radical Hope" oder eine Adaption von Fatma Aydemirs Erfolgsroman "Dschinns". Für die Produktion, die im Laufe des Festivals am besten ankommt, gibt es am Ende einen mit 4.000 Euro dotierten Publikumspreis.