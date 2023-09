Sind wir die Guten? Der neue Roman von Thomas von Steinaecker

In einer Zukunft, in der nicht einmal mehr auf die Jahreszeiten Verlass ist, sitzt ein alter Mann in einer Hütte in den norwegischen Wäldern und blickt auf sein Leben zurück. Auf seine Kindheit in der Oberpfalz, in den 80er- und 90er-Jahren. Bastian wächst bei seinem kulturbeflissenen Großvater auf. Seine Eltern sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. In der Schule fühlt er sich als Außenseiter – und freundet sich mit den beiden anderen Kindern an, die auch irgendwie anders sind: Madita aus Norddeutschland, die zu "öko" ist. Und Ilie aus Rumänien, der in einem "Hochhaus" wohnt. Die drei gründen den "Klub der Katze", erfinden Geschichten zusammen, schauen Star Wars und schwören sich ewige Freundschaft. Die Zukunft scheint vielversprechend.

"Generation eigentlich": Gehöre ich zu den Guten?

Sechzig Jahre später fragt sich Bastian, ob Madita und Ilie überhaupt noch leben. Und wie er eigentlich dazu gekommen ist, die Menschen zu hassen. Denn er hat doch einst zu den Privilegierten gehört. Und wer sind diese "Privilegierten"? Das sei jene Bevölkerungsgruppe, aus der er selber komme, sagt Autor Thomas von Steinaecker. Das, was man vielleicht als die "weiße Mittelschicht" bezeichnen würde: "Gebildet aufgewachsen, ohne materielle Sorgen – aber trotzdem eigentlich konstant unglücklich". Und stets von dem Gefühl begleitet, "dass man irgendwas falsch gemacht hat und dass man eigentlich noch nicht da ist, wo man eigentlich sein sollte".

Thomas von Steinaecker ist Jahrgang 1977, also nur ein paar Jahre älter als sein Ich-Erzähler. So, wie er seine Altersgenossen beschreibt, könnte man sie auch "Generation eigentlich" nennen. Als junge Erwachsene sind Bastian und seine Freundin Brigitte überzeugt, zu den "Guten" zu gehören, weil sie wissen, wie sie sich "eigentlich" richtig verhalten müssten: weniger Flugreisen, mehr Zeit für Freunde und Familie, nicht so viel im Internet bestellen, mal was spenden.

Es sei, sagt Thomas von Steinaecker, ein "durchaus erfolgreiches Leben", das er seinem Protagonisten auf den Leib geschrieben hat, Bastian mache auch keine großen Fehler, "die man ihm moralisch vorwerfen könnte". Und trotzdem bleibe eben das Gefühl: "Irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas habe ich falsch gemacht." Für die Leserinnen und Leser wird Bastian zu einem Freund, den man dabei beobachtet, wie er seinen Job doch immer wieder an die erste Stelle setzt – und seine Partnerin und Mutter des gemeinsamen Kindes das resigniert hinnimmt. Wie er seinen eigenen Ansprüchen als Freund nicht gerecht wird, aber der "Klub der Katze" doch immer wieder auflebt.