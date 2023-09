Getöteter 14-Jähriger in Lohr: Polizei findet Handy des Opfers

Die Gewalttat ereignete sich vor zwei Wochen, am 8. September, in Lohr am Main: Ein 14-Jähriger wurde mit einem Kopfschuss aus einer Pistole getötet – mutmaßlich von seinem gleichaltrigen Freund. Seither suchten die Ermittler nach dem Smartphone des Opfers. Jetzt melden das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Würzburg Erfolg.

Polizei nennt Fundort des Smartphones nicht

Demnach konnte das Smartphone des getöteten Jungen am Donnerstagnachmittag sichergestellt werden. Die Polizei macht bisher keine Angaben, wo genau das Handy gefunden wurde – "aus ermittlungstaktischen Gründen, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft", erklärt ein Polizeisprecher auf BR24-Anfrage. Das Smartphone werde nun untersucht und ausgewertet. Die Ermittler erhoffen sich von den Daten auf dem Handy Hinweise darauf, warum der Junge erschossen wurde. Der mutmaßliche Täter, ein ebenfalls 14-jähriger Freund des Opfers, hatte sich bisher nicht dazu geäußert. Er sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Bereitschaftspolizisten und Spürhunde im Einsatz

Die Ermittler hatten fast täglich nach dem Handy des Opfers gesucht. Unterstützt wurden sie von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei und speziell ausgebildeten Datenträgerspürhunden. Gesucht wurde unter anderem im Umfeld des Tatorts, dem Nägelsee-Schulzentrum in Lohr. Vor einer Woche war die Suche in einem Tümpel auf dem Schulgelände erfolglos abgebrochen worden.