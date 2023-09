Kylie Minogues neues Album "Tension": Selbstbewusst und frisch

Kolleginnen wie Madonna, Cher oder Christina Aguilera klagen über Altersdiskriminierung, abflauenden Erfolg und gesundheitliche Wehwehchen. Dinge, die Kylie Minogue fremd sind: Die 55-Jährige ist eine echte Unterhaltungsmaschine, die seit den späten 80ern aktiv – und immer noch äußerst produktiv ist.

Nicht, weil sie nach 80 Millionen verkaufter Tonträger sowie Ausflügen in Schauspielerei und Mode das Geld bräuchte, sondern weil sie als Workaholic gar nicht anders kann: "Warum der Stress? Wegen des Nervenkitzels und der kreativen Selbstverwirklichung" sagt der Superstar. "Ich liebe es – auch, wenn ich mich manchmal selbst frage, ob es nicht langsam Zeit zum Aufhören wäre. Dann verdreht mein Manager die Augen und sagt: 'Das tust du doch eh nicht.'"

Neues Album: Dance-Pop mit starkem 80s-Vibe

Ihre eiserne Arbeits-Ethik aus Albumproduktionen und spektakulären Live-Auftritten macht Kylie Minogue zur Ausnahmekünstlerin: Zur ewig jugendlichen Powerfrau mit 1,52 Meter – auf abenteuerlichen High Heels und im körperbetonten Spitzenkleid. Eine Diva, die im Privatjet reist, in den teuersten Hotels nächtigt und Pressetermine mit militärischem Drill durchexerziert. Im 20-Minuten-Takt und bitte ohne private Fragen.

Der Fokus soll auf der Musik liegen – dabei ist die schnell erklärt: "Tension", ihr 17. Album, ist Dance-Pop mit starkem 80s-Vibe. Ohne große Überraschungen, aber auch ohne Schwächen. "Ich wollte einfach etwas Frisches, Positives – wie es sich gerade viele Künstler auf die Fahne schreiben" sagt die Sängerin im Interview. "Also einfach mal loslassen, kräftig ausatmen und tief einatmen. Das ist das Gefühl dieses Albums."

Sauberfrau Kylie Minogue mit sexuellen Anspielungen

Der Sound, den man von Kylie erwartet – und auch bekommt. Die zuverlässige Pop-Dienstleisterin ist lieber altmodisch als hypermodern, eher bodenständig als experimentell – und liefert solide Unterhaltung. Das Bemerkenswerte an den elf Stücken ist denn auch weniger die Musik, es sind die Texte.

Kylie singt über Liebe, Beziehungsglück und – ganz offen und ungeniert – über Sex. Mit Zweideutigkeiten wie "touch me right there" oder "Kiss me where the sun don't shine", die man der Sängerin so wirklich nicht zugetraut hätte: "Es ist ein Ausdruck von Selbstbewusstsein – denn normalerweise werfe ich nicht mit solchen Formulierungen um mich. Aber hier genieße ich es einfach mal. Und ich denke, ich muss das nicht groß erklären. Zumal es im Vergleich zur aktuellen Popmusik geradezu harmlos ist. Ich habe Spaß damit und zwinge es niemandem auf."

Sauberfrau Kylie mal verrucht, lüstern, frontal – aber immer mit mädchenhafter Unschuldsstimme. Ein Mix, der auch beim jungen Publikum ankommt: "Padam Padam" ist ihre erfolgreichste Single seit Jahren – und wirft die Frage auf, ob andere Künstlerinnen und Künstler auch deshalb Schwierigkeiten mit dem Altern haben, weil sie sich zu sehr den neuesten Trends anbiedern und dadurch an Glaubwürdigkeit verlieren. Dagegen wirkt Kylie geradezu zeitlos – weil sie einfach sie selbst ist.

Offenes Denken in Bezug aufs Altern

"Meine Motivation war eigentlich nur, ein weiteres Album zu machen. Aber ich bin froh, damit gängige Vorurteile in Sachen Alter auf den Kopf zu stellen. Denn da muss sich etwas ändern. Klar, habe auch ich mit 20 gedacht: 'Gott, 40 ist ja so alt.' Insofern habe ich da Verständnis. Aber: wir werden heute mit so viel konfrontiert – und alle wissen, dass es nicht cool ist, voreingenommen zu sein."

So wird ein Album ohne erklärte Mission dann doch noch zum Werk mit künstlerischem Anspruch: Eben naiv-charmanter Dance-Pop, der offenes Denken feiert.