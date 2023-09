Deepfake-Videos: Betrugsmasche mit Fernsehmoderatoren

Es sieht aus wie ein Video aus dem "heute journal": Moderator Christian Sievers begrüßt das Publikum und eröffnet die Sendung mit den Worten: "Wir beginnen heute mit einer Entwicklung, bei der es auf die Frage, was sie verändert hat, nur eine Antwort gibt: Alles. Wir schauen in eine Zukunft, die längst begonnen hat." So weit, so plausibel. Doch dann sagt Sievers etwas, was Nachrichtenmoderatoren eher nicht sagen: Er macht Werbung für eine KI-gestützte Anlageplattform, auf der man mit geringem Einsatz große Geldsummen verdienen könne.

Natürlich hat Sievers das nicht gesagt, jemand hat ihm diese Worte in den Mund gelegt. Der ZDF-Moderator weist auf X selbst auf den Fake hin: "Der Typ sieht aus wie ich, klingt (fast) wie ich. Aber ich bin es nicht wirklich… Echt nicht. Vorsicht, fiese Betrugs-Masche mit KI in soz. Medien."