Schriftsteller Bernd Schroeder gestorben

Jean Paul hat gesagt, dass die Erinnerung das einzige Paradies ist, aus dem wir nicht vertrieben werden können – und so erinnerte sich Bernd Schroeder seiner Kindheit in den 50er Jahren auf dem Land. Keineswegs in Form weichzeichnender heimatseliger Sentimentalität.

Da ist die Eisenrieder’sche Klara, die sich von einem Besatzungssoldaten "einen Bankert eingefangen" hatte und deshalb als "Amischicks" galt; der Stoff-Franz, Bauer und Hochzeitslader, und da ist der vom Krieg traumatisierte Messmer-Ludwig, der sich an Jungen verging, in die "Irrenanstalt" kam und sich auf einer Toilette erhängte.

"Der Dialekt ist kräftiger als das Hochdeutsche"

Im Gespräch über seinen Roman "Auf Amerika" hob er hervor, dass man ihn, den Flüchtlingsjungen aus dem Sudetenland, keineswegs ausgrenzte in der neuen Heimat: "Ich zeige – das ist meine ganz persönliche Erfahrung gewesen, die nicht alle Flüchtlingskinder von damals teilen, weil sie anderes erlebt haben –, wie tolerant diese Menschen waren gegenüber Fremden. Wie sie sich auch, soweit es ging, gegen die Nazis wehrten, einen Pfarrer hatten, der sogar ins KZ kam dafür, dass er von der Kanzel gegen die Nazis gepredigt hatte, und die auch später sich von Politikern nichts vormachen ließen, die einfach eine klare, redliche Einstellung zum Leben hatten. Die beschreibe ich doch eigentlich liebevoll. Ich teile nicht, was teilweise immer so geschrieben wird, dieses völlige Denunzieren der Dorfbevölkerung als rückständig, als Sündenpfuhl, das ist bei mir nicht der Fall. Aber das ist halt realistisch."

Schon der Roman-Titel "Auf Amerika" deutet daraufhin, dass dieses Buch der bairischen Mundart viel verdankt – in ihr heißt es eben nicht "Einer geht nach Amerika": "In der Sprache, die nicht die Sprache meiner Eltern war, sagt man: Einer geht auf Amerika. Diese bairische Syntax kennen wir von Oskar Maria Graf oder Marieluise Fließer, die hat auch der Sepp Bierbichler in seinem sehr schönen Roman 'Mittelreich' benutzt. Selbst bei Bertolt Brecht kommen diese Sätze vor – der Dialekt ist einfach kräftiger als die hochdeutsche Sprache."

Zuhause in der dörflichen Welt

"Verlorengegangen" sei ihm sein Hausen über die Jahre, schrieb Schroeder in "Auf Amerika". Mit seinem Roman hatte er das Dorf seiner Kindheit auf wundersame Weise wiedergefunden. Ohnehin war die dörfliche Welt die seine: In einem Bergdorf am Comer See ist Schroeders Erfolgsroman "Die Madonnina" (2001) angesiedelt.

Die Kritik erkannte darin eine "wunderbare Miniatur über das Schweigen", erzählt er darin doch vom Verstummen einer Frau aus dem Dorf, deren Mann einer Touristin in die Großstadt Mailand gefolgt ist, und die nach der Rückkehr des untreuen Gatten nach einigem Zögern wieder spricht und damit ins Leben zurückkehrt.

Nun ist Bernd Schroeder im Alter von 79 Jahren gestorben, wie sein Freund Reinhold Joppich, der langjährige Vertriebs- und Verkaufsleiter beim Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch, heute auf Facebook mitteilte. Bernd Schroeder hatte seine Bücher bei Kiepenheuer & Witsch veröffentlicht, bevor er zum Münchner Carl Hanser Verlag gewechselt war.