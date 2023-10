Wann Halloween gefeiert wird und welche Bedeutung das Fest hat

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November kostümieren und schminken sich die einen stundenlang. Nur, um danach möglichst tot auszusehen. Die anderen verrammeln panisch die Tür und stellen sich dann tot, wenn's klingelt. Vor der Tür fordern nämlich Monster, Zombies, Skelette, Vampire, Hexen und andere schauerliche Gestalten: "Süßes, sonst gibt's Saures". Am 31. Oktober ist schließlich Halloween, was seit Jahren auch bei uns ausgiebig gefeiert wird.

Was bedeutet der Name Halloween?

Von vielen wird der Brauch als amerikanische Spinnerei abgetan. Richtig ist, dass Halloween in den USA in etwa so beliebt ist wie bei uns der Fasching. Allerdings ist Halloween ein ureigen europäischer Brauch. Erste Belege dafür finden sich im späten Mittelalter vor allem in Irland, aber auch in Schottland.

Damals luden die Menschen dort am Vorabend von Allerheiligen zu Festessen ein. Vom "All Hallows' Eve" leitet sich auch der Name Halloween ab - "der Abend vor Allerheiligen". Zugleich zogen Kinder von Haus zu Haus und erbettelten Spenden. Lange Zeit hieß es, Halloween gehe auf rund 2.000 Jahre alte keltische Wurzeln zurück. Das gilt inzwischen als widerlegt.

Die Iren nahmen Halloween mit in die USA

Mitte des 19. Jahrhunderts verließen viele Iren aufgrund von Hungersnöten ihre Heimat und wanderten in die USA aus. Ihr Halloween-Fest nahmen sie mit. Höhlten sie in Irland noch Zuckerrüben aus, um der Legende vom Hufschmied Jack gerecht zu werden, der mit einer von innen beleuchteten Rübe umherirrte, nahmen sie jetzt ersatzweise Kürbisse, um ihr Haus zu dekorieren.