"Sag es durch die Blume": Florale Ausstellungen in München

Zartheit und Zerbrechlichkeit

Das Material unterstützt die künstlerische Aussage, manchmal erzählt es aber auch eigene Geschichten. Die vielen Blumen aus Papier, Glas und Porzellan in der Ausstellung vermitteln ganz unmittelbar eine Vorstellung von der Zartheit einer Blüte oder auch der Zerbrechlichkeit der Natur.

Victoria Martini hat die Umrisse von Löwenzahn und Holunder mit schwarzem Garn auf schwarzen Untergrund gestickt. Das wirkt edel und erhaben, zwingt zum genauen Hinschauen. Man kann in diese Stickereien eintauchen wie in einen See aus Tinte und immer drohen die Pflanzen zu verschwinden.

Lebensfroh und kraftvoll hingegen ein Zitronenbaum Lauretine Périlhou aus Frankreich: Gelb leuchten die Früchte, mit grünen Blättern an einem geflochtenen Stamm, hinter dem Baum eine ganze Wand aus goldleuchtenden Schnörkeln, irgendetwas zwischen Ranken und barock geformtem, schmiedeeisernem Gitter.

Pflanzen: Vorbild der Künste

Das komplette Ensemble ist in Makramee-Technik ausgeführt, erklärt Angela Böck von der Galerie Handwerk: "Makramee ist eigentlich eine orientalische Knüpftechnik, die in den 70er in Europa einen großen Boom hatte. Seitdem haftet der Technik aber auch ein bisschen das Siegel des Verzopften an." Lauretine Périlhou habe sich nun zum Ziel gesetzt, die Technik von diesem Ruf zu befreien. Die Künstlerin nutzt die verschiedensten Garne, mal dick mal dünn, mal glänzend mal pastellfarben, sie flicht Metallbänder ein oder Halbedelsteine und formt so, Knoten für Knoten eine dreidimensionale Rauminstallationen zusammen.

Technik und Thema entsprechen sich hier, auch Pflanzen suchen immer wieder nach Halt, winden sich an einem Spalier empor, wachsen, indem sie sich verbinden. "Blütenpracht" in der Galerie Handwerk ist eine üppige Schau, farbenprächtig und lebensfroh, aber auch von großer Ernsthaftigkeit: Die oft komplizierte, zeitaufwändige Herstellung der Arbeiten zeugt vom großen Respekt der Gestalter gegenüber der Pflanzenwelt, dem großen Vorbild von Handwerk und Kunst.