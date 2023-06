Haus für Seele und Sinne: die Christuskirche in Neumarkt

Öffnung der Kirche in die Gesellschaft

Der neue Chorraum der Neumarkter Christuskirche lässt sich variabel nutzen, für Gottesdienste, ebenso für Kulturveranstaltungen. Die moderne Architektur, einerseits konsequent, andererseits voller Respekt mit Blick auf die hier existierenden Zeitschichten, versinnbildlicht auch eine Öffnung in die Gesellschaft – in einer Zeit, in der die Mitgliederzahlen der Kirchen immer mehr zurückgehen und Bauprojekte dieser Art vermutlich nicht mehr allzu häufig angestoßen werden.

Für die Evangelische Landeskirche in Bayern ist die Neugestaltung überregional bedeutend, sagt Kunstreferent Helmut Braun: "Das ist an diesem Ort sehr wichtig: die Kirche zu öffnen und die Tore aufzumachen - und Formate zu entwickeln, mit Ausstellungen, Konzerten, Lesungen. Ich glaube, dass das gerade in dieser Zeit sehr anregend ist, auch für eine Diskussion zwischen Kirche und Gesellschaft."

Und trotzdem ein sakraler Raum

Gleichzeitig, so Helmut Braun, ist die Christuskirche ein spirituelles, christlich geprägtes Haus. Das zeige auch die architektonische Gestaltung: "Es ist eine Christuskirche. Von daher haben wir versucht, bestimmte Orte der Christusbegegnung auch in diesem Raum zu gestalten. Es gibt den Altar in der Mitte, mit dem Abendmahl als Sakrament. Es gibt den Bereich der Kreuzigung, wo man sagen kann: Es ist eine Passions- und Andachtskapelle. Und dann gibt es den Chorbereich, der in seiner Ausformung hinweist auf die Auferstehung Christi."

Und ebenso auf die Taufe, in Form des Taufbeckens, das in den hellen Boden des Chorraums eingelassen wurde, wie ein Relief, dezent und doch prägnant – aber eben Teil des Ganzen. Helmut Braun spricht mit Blick auf das Taufbecken von einer sehr speziellen und singulären Form. Es ist eines von vielen besonderen Details, die die klare Architektur der neu gestalteten Christuskirche bestimmen.

Miteinander der Zeitschichten

Der Altar steht zu ebener Erde, erhebt sich nicht, die historischen Mauern sind umzogen von einer Fuge aus Kieseln, die langgezogenen Spitzbogenfenster wurden mit transparentem Stoff verhüllt und sind Teil des Lichtkonzeptes. Keine Lampe hängt mehr von der Decke herab, allein eine dreidimensionale Kreuzskulptur, ein Kunstwerk aus Bronze, schwebt in der Höhe. Das Gestühl aus Eichenholz ist beweglich. Über dem Eingang der Kirche erhebt sich, streng konturiert, die Empore. In einem Seiteneingang eine neu gestaltete Kapelle – in ihr hängt nun die Christusfigur der vormaligen Ostwand, ein Kunstwerk aus den 1930er Jahren. Ein Ort für Gebet und Trauer.

"Es ist jetzt auch ein Miteinander mit der Geschichte", erläutert Christian Brückner. "Es ist nicht aufoktroyiert und nur aus der Theorie zu verstehen. Sondern: Es ist freigelegt worden, es ist aufgespürt worden. Und sicherlich an der einen oder anderen Stelle anders. Aber trotzdem wird es auch im kapuzinischen Sinn dem Ort gerecht. Und das ist uns auch wichtig: Die Seelen, die hier über Jahrzehnte, Jahrhunderte – das nicht zu konterkarieren."

Haus des Glaubens, Haus der Seele, Haus der Sinne

Die Architekten Christian und Peter Brückner haben mit ihren Teams bereits etliche beeindruckende Sakralbauten in Bayern verwirklicht, immer wieder in Form von behutsamen und gleichzeitig prägnanten Transformationen – das Weiterbauen gehört zur Philosophie des Büros aus Tirschenreuth und Würzburg. Ebenso haben sie Museen neu gestaltet, darunter den Kulturspeicher Würzburg, das Granitmuseum Hauzenberg und, zuletzt, das Diözesanmuseum in Freising. Mit der von ihnen gestalteten Christuskirche bekommen das evangelische Dekanat in Neumarkt und die Gemeinde ein vielschichtiges Haus, ein Haus des Glaubens, ebenso aber für die Seele und die Sinne.