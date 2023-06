Rekordpreis für Gustav Klimts letztes Bild "Dame mit Fächer"

Welche Frau der Maler auf dem Gemälde abgebildet hat, ist unbekannt. Es handelt sich bei diesem Porträt um das letzte Bild, das Gustav Klimt vor seinem Tod im Jahr 1918 vollendete. Nun hat das Gemälde "Dame mit Fächer" aus dem Spätwerk des österreichischen Künstlers bei einer Auktion in London den Europa-Rekord gebrochen: 85,3 Millionen Pfund (99,2 Millionen Euro) hat das Meisterwerk des Jugendstilmalers erzielt, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Damit ist es das teuerste Kunstwerk, das jemals in Europa versteigert worden ist.

"Frau mit Fächer" geht nach Hongkong

Den Zuschlag erhielt die Kunstberaterin Patti Wong nach einer etwa zehnminütigen Bieterschlacht. Nach Angaben von Sotheby's handelte sie im Auftrag eines Hongkonger Sammlers. Der Verkaufspreis lag weit über der auf 65 Millionen Pfund angesetzten Schätzung vor der Auktion. Bisheriger Rekordhalter für den höchsten Preis bei einer Kunstauktion in Europa war Alberto Giacomettis Skulptur "Walking Man I", die Sotheby’s im Jahr 2010 für 65 Millionen Pfund versteigert hatte.

Einer der teuersten Maler auf dem Kunstmarkt

Die "Dame mit Fächer" steht vor einem prächtigen, von China beeinflussten Hintergrund aus Drachen und Lotusblüten. Das Bild Klimts wurde zuletzt 1994 bei einer Auktion in New York für 11,6 Millionen Dollar verkauft. Klimt gilt als eine Schlüsselfigur der künstlerischen Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Er ist berühmt für seine kühnen, gewagten Jugendstilgemälde.

Einige seiner Werke gehören zu den teuersten, die je verkauft wurden. Sein "Porträt von Adele Bloch-Bauer II" wurde 2006 bei einer New Yorker Auktion für 87,9 Millionen Dollar versteigert. Seine Landschaft "Birkenwald" erbrachte im vergangenen Jahr bei Christie's in New York 104,6 Millionen Dollar. Zwei weitere seiner Porträts sollen privat für mehr als 100 Millionen Dollar verkauft worden sein.

Der Auktionsweltrekord für ein Kunstwerk liegt bei 450,3 Millionen Dollar, die 2017 für Leonardo da Vincis "Salvator Mundi" gezahlt worden waren. Einige Experten bestreiten allerdings, dass das Bild, das Jesus Christus als Heiland zeigt, gänzlich das Werk des Renaissance-Meisters ist.