Kabarettistin Christine Prayon wirft TV-Satire "Spaltung" vor

Dieses Interview in der Wochenzeitung "kontext" hat es in sich: Wenig gnädig urteilt Kabarettist Christine Prayon über Satire-Formate im Fernsehen, vor allem im ZDF: "Ich habe mit der Art, wie die großen gesellschaftlich prägenden Themen seit Corona behandelt werden, zunehmend Bauchschmerzen bekommen. Ich habe auch mit den Verantwortlichen dort geredet und betont, dass ich mich nicht daran beteiligen will, Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben." Satire dürfe sich ihrer Meinung nach nicht daran beteiligen, den "Diskurs zu verengen". Das sei jedoch beim Umgang mit dem Krieg in der Ukraine der Fall: "Da werden Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt und gleichzeitig wird Stimmung gegen Andersdenkende gemacht. Das hat nach meinem Dafürhalten nichts mehr mit Satire zu tun."

"Ich habe Fragen, ich habe Kritik"

Anders als beim "Tatort" müsse sie sich mit ihrer Rolle in einer Satire-Sendung persönlich identifizieren können, erklärte Prayon: "Das muss sich schon mehr oder weniger mit dem decken, was ich als Christine Prayon auf der Bühne mache." Zwar habe man ihr signalisiert, die Tür bleibe offen für eine Rückkehr ins Programm, doch Prayon bezeichnete ihre Entscheidung als "Schlussstrich": " Ich habe mich wohl erfolgreich mit meinem Programm und meinen Ansichten aus vielen Sachen rauskatapultiert. Ich glaube zum Beispiel auch, wenn man das große Fass Kapitalismuskritik aufmacht und das wirklich ernst meint, ist man draußen. Nein, ich bin überhaupt keine Freundin mehr von Satiresendungen, egal ob Böhmermann, 'Anstalt' oder andere."

Jan Böhmermann warf Prayon ebenfalls ein herablassendes Verhalten vor: "Da ging es um Nichtgeimpfte, und dann lehnte er sich zurück und zeigte zwei Stinkefinger. Ich dachte, wie kann man das machen?" Das sei "Spaltung", und die TV-Satire habe dabei eine "unrühmliche Rolle" gespielt: "Da finde ich mich nirgendwo mehr wieder." Es sei inzwischen so einfach, als "rechts" gebrandmarkt zu werden, behauptete die Künstlerin: "Ich habe Fragen, ich habe Kritik, ich möchte mich äußern dürfen, ich möchte auch zuhören dürfen, ich möchte auch den hören, der für das Letzte gehalten wird. Ich kann mit Satire, die das verunmöglicht, nichts mehr anfangen. Das ist ein Simulieren von Freiheit. Und seit Stuttgart 21, seit dem Demokratietheater, das ich dort miterlebt habe, sehe ich, dass vieles ausgehöhlt ist. Mir fällt es seitdem schwer, auf das Grundgesetz zu pochen oder den Rechtsstaat."

"Ich will nicht am Klavier sitzen"

Auf ihrer Homepage schreibt Prayon über ihren Arbeitsstil (im Original ohne Groß- und Kleinschreibung und ohne Zeichensetzung): "Christine Prayon wird kein Kabarett im landläufigen Sinne machen. Sie interessiert sich nicht für die pure Kritik am Bestehenden, wenn icht gleichzeitig über Alternativen und Utopien geredet wird. Auch findet sie, dass es an der Zeit ist, die Welt zu retten. Das kann sie aber nicht alleine. Was sie übrigens auch nicht kann und noch viel weniger will, ist am Klavier sitzen und über sogenannte Frauenthemen singen. Dafür ist sie ganz und gar die falsche."

Weder Jan Böhmermann, noch die Heute Show äußerten sich bisher zu den Vorwürfen von Prayon. Böhmermann twitterte aus den "Betriebsferien" allerdings zum Thema Aufstieg der politischen Rechten: "Hauptgrund für das Erstarken der Rechtsextremen ist das Unvermögen demokratischer Parteien und Institutionen, menschen- und demokratiefeindliche, antiliberale Bestrebungen von rechts zu ERKENNEN, zu verurteilen und konsequent zu bekämpfen – aus Sympathie, Faulheit oder Angst."

In München bekam Prayon den Hildebrandt-Preis

Christine Prayon, die an der Bayerischen Theaterakademie August Everding studiert hat, erhielt 2019 den jährlich vergebenen Dieter-Hildebrandt-Preis der Stadt München, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Die Jury würdigte sie damals für ihre "präzise analytische und poetische Satire", mit der sie ihr Publikum ebenso "betöre wie verstöre". Durch die Darstellung verschiedener Figuren, gelinge es ihr, ihrem Publikum bis an die "Schmerzgrenze" eine grassierende "Volksverblödung" vorzuführen. Dabei müsse sie nicht auf Klischees, Zoten, stumpfe Schlagwörter, Plattitüden oder Schrillheiten zurückgreifen.

In ihrer Dankesrede hatte Prayon damals gesagt: "Ich bin froh, dass München mir einen Preis verleiht, weil ich in meiner Wahlheimat Stuttgart keinen mehr bekomme. Ich glaube, ich habe mich da zu oft in die Proteste gegen Stuttgart 21 eingemischt und vielleicht ein bisschen zu oft schlecht über die Grünen geredet. Hier habe ich noch nie was über die SPD gesagt, das ist vielleicht mein Glück." Die bayerische Landeshauptstadt lobte sie dafür, dass die gesamte städtische IT mit einer Open-Source-Software läuft, was allerdings nicht unumstritten ist: "München ist ja viel weniger reaktionär als Stuttgart. Ich muss das jetzt an dieser Stelle wirklich mal sagen, auch wenn das wie Schleimen rüberkommt: Ich finde das so klasse, dass Sie hier in München angefangen haben, sich von einem Riesen-Konzern mit Monopolstellung unabhängig zu machen und Ihre komplette Verwaltung über ein freies System laufen lassen."