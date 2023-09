Rolling Stones stellen in London neues Album vor

An Superlativen mangelt es den Rolling Stones wahrlich nicht: 61 Jahre ist ihr erster gemeinsamer Auftritt nun her. Im Juli war Mick Jaggers 80. Geburtstag. Und nun bringen er sowie Keith Richards und Ronnie Wood auch noch ein neues Album heraus - das erste seit 18 Jahren und das 31. seit ihrer Gründung.

Im Londoner Bezirk Hackney haben sie es nun vorgestellt - insofern passend, weil das neue Album "Hackney Diamons" heißt. Der Titel geht zurück auf einen Slang-Ausdruck für zerbrochenes Glas. Man denke dabei an eine zerbrochene Windschutzscheibe an einem Samstagabend in Hackney und all die Scherben auf dem Boden, sagte Jagger. "Hackney Diamonds" passe besonders gut, da die Stones ja eine Londoner Band seien.

Erstes Album seit dem Tod von Charlie Watts

Am 20. Oktober wird Verkaufsstart sein für das Album, das zwölf neue Songs enthält. Freilich ist es eine Zäsur in der Band-Geschichte. Denn es ist das erste Album seit dem Tod von Charlie Watts. Der Schlagzeuger war im August 2021 im Alter von 80 Jahren gestorben. "Seit Charlie nicht mehr da ist, ist alles anders", sagte der 79-jährige Gitarrist Keith Richards, der standesgemäß Hut und Sonnenbrille trug.

Auch wenn bei den meisten der zwölf Tracks Watt's Drummer-Freund Steve Jordan zu hören ist: zwei haben die Stones noch 2019 mit Watts selbst aufgenommen. Und auch Lady Gaga wird auf dem neuen Album vertreten sein - bei einem Duett mit Mick Jagger.

Fans warteten stundenlang auf die Stones

Vorgestellt haben die Rolling Stones ihr neues Album im traditionsreichen Theater "Hackney Empire", vor dem Fans stundenlang bei großer Hitze auf die Stars gewartet hatten. Schließlich interviewte US-Talkmaster Jimmy Fallon die drei vor geladenen Gästen - und tausenden Zuschauern, die den Auftritt online verfolgen konnten.

Jacker, Richards und Wood gaben sich dabei bestens gelaunt - räumten aber auch ein, dass die Fans lange auf ein neues Album hätten warten müssen. Sie seien viel auf Tournee, aber vielleicht auch "ein bisschen zu faul" gewesen, sagte der 76-jährige Ronnie Wood. "Wir hatten viele Ideen. Kurz vor Weihnachten haben wir alles zusammengeworfen, haben losgelegt und alles aufgenommen."

Einen Vorgeschmack auf die neue CD gibt es bereits: Denn die erste Single "Angry" ist schon erhältlich.

Zur Fotogalerie: Sechs Jahrzehnte Rolling Stones

Mit Informationen von dpa und AFP