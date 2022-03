The Rolling Stones SIXTY - Die große Jubiläumstour 2022

Die Stones rollen weiter und sind im Sommer wieder da, wo sie hingehören: In Europa, wo sie in vollen Stadien ihre brandneue "SIXTY"- Tournee spielen werden. Am 1. Juni 2022 feiern sie in Madrid den Auftakt und machen dann als nächste Station direkt im Münchner Olympiastadion Halt. Hier kann die Band dann sogar gleich noch ein weiteres Jubiläum feiern: The Rolling Stones waren vor nahezu exakt 40 Jahren am 10. und 11. Juni 1982 die beiden allerersten Open Air-Konzerte in der Geschichte des Olympiastadions.

Mick Jagger 2017 beim letzten Konzert in der Münchner Olympiahalle

Mit "SIXTY" knüpfen Mick Jagger, Keith Richards und Ronnie Wood an den riesigen Erfolg der "No Filter"-Tour an, bei der die Stones eindrucksvoll bewiesen, warum sie unangefochten die größte Rockband der Welt sind. Wie für das 60-jährige Jubiläum nicht anders zu erwarten, verwöhnen die Stones, die erneut von Steve Jordan am Schlagzeug unterstützt werden, ihre Fans mit den Klassikern wie "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice", "(I Can't Get No) Satisfaction", "Start Me Up" und vielen weiteren Hits. Aber es wäre kein wirkliches Rolling Stones-Konzert, wenn es nicht an jedem Showabend auch einige musikalische Überraschungen gäbe. So wird auch diesmal eine Auswahl unerwarteter Titel aus dem schier unerschöpflichen Song-Arsenal der Band auf der Setlist ihren Platz finden.