Virtuoses Marketing: Die Rolling Stones und ihr neues Album

Zumindest als Entrepreneur will es Jagger nochmal wissen

Musikalisch wird das neue Album kaum überraschen. Der Sound der Stones war immer störrischer, ungewaschener, blues-infizierter Rock. Dass sie sich nun auf Hackney kaprizieren, ein Londoner Stadtviertel, könnte darauf schließen lassen, dass sie sich nach dem Tod ihres unaufgeregten Schlagzeugers doch auf ihre britischen Wurzeln besinnen.

Auch wenn Jagger Südlondoner Cockney-Akzent singt, waren die Stones nie eine typisch britische Band, wie es die Kinks mit Songs wie "Waterloo Sunset" oder die Beatles mit "Strawberry Fields" und "Penny Lane" waren (auch wenn Jagger einmal sang, dass in "sleepy London town" kein Platz sei für einen "street fighting man"). Ihre Fans dürften sie als über-national, als international im besten Sinn wahrgenommen haben.

Bisher keine klassische Britpop-Band

Aus Hackney, diesem Bezirk nordöstlich vom Zentrum der britischen Hauptstadt, kamen übrigens Rockmusiker wie Marc Bolan, der 1977 tödlich verunglückte Sänger von T. Rex, sowie drei Musiker der Heavy-Metal-Band Iron Maiden, aber das nur am Rande.

1968 veröffentlichten die Kinks das Album "The Kinks Are the Village Green Preservation Society", ein Werk, das hierzulande kaum bekannt ist, im Vereinigten Königreich aber genießt es Kultcharakter. Es ist eines der vielen Alben, wie es sie auch von den Who gibt und den Smiths, von Oasis und Blur – Alben, die Englishness in Popsongs übersetzen. Bisher zeigten sich die Rolling Stones ja eher am Mississippi-Delta interessiert, am Chicago Blues, am Studio 54 in New York oder den Muscle Shoals-Studios in Alabama und Outlaw Country aus Nashville – dass sie jetzt ihr 24. Studio-Album nach einem Londoner Stadtteil benennen, lässt vermuten, dass es sich um ein Konzeptalbum handeln könnte.

Modern orchestriertes Marketing im Netz

Sehr geschickt schaffen Jagger und seine Begleiter also einen Interpretationsrahmen, sie vergrößern den Erwartungshorizont: Um was es mag es wohl gehen auf diesem Album, einer Kunstform, die von jungen Musikfans als veraltet wahrgenommen wird? Wenn es nach Jagger geht, dem ewigen Aufmerksamkeitsökonom, muss man diese Form eben zu bespielen wissen, neugierig machen auf die Veröffentlichung eines Pop-Albums mittels clever orchestriertem Einsatz von Social Media.

Zudem veröffentlichten die Stones überarbeitete Versionen des Band-Logos. Am Wochenende wurde die berühmte, herausgestreckte Zunge in stylish aktualisierten Versionen an Häuserfassaden in diversen Weltstädten projiziert – man sieht sie schon vor sich, die neuen T-Shirts mit modifiziertem Band-Logo.

Jagger, Absolvent der London School of Economics, war schon immer ein hervorragender Entrepreneur, der für so ziemlich alle Tourneen der Stones Rekordgagen aushandelte. Die Kampagne für das neue Album trägt deutlich seine Handschrift. Sie zeigt, dass der 80-Jährige diese Seite des Business nach wie vor im Blick hat und zumindest hier Maßstäbe setzen will.

Und wer spielt Bass? McCartney ...

Der Extra-Clou bei der Sache: Paul McCartney, der die Stones in einem Interview etwas geringschätzig als "eine Art Blues-Cover-Band" bezeichnet hatte (was er später relativierte), eines der letzten beiden, lebenden Mitglieder der Beatles, den ewigen Antipoden der Stones, spielt E-Bass bei einem der neuen Stücke – ein später Triumph und eine Wiedergutmachung für die Glimmer Twins allemal.

Zumindest die Titel der Songs des neuen Albums, die in den Electric Lady Studios in New York, den Henson Recording Studios in Los Angeles und den Sanctuary Studios in Nassau auf den Bahamas aufgenommen wurden, sind schon raus:

1 "Angry" (with Watt)

2 "Bite My Head Off"

3 "Depending On You" (with Watt)

4 "Dreamy Skies"

5 "Driving Me Too Hard"

6 "Get Close" (with Watt)

7 "Live by the Sword"

8 "Mess It Up"

9 "Morning Joe Cues"

10 "Sweet Sounds of Heaven"

11 "Tell Me Straight"

12 "Whole Wide World"