Olivia Rodrigo kommt nach München: Ticket-Registrierung läuft

Aufregende Neuigkeiten für Fans von US-Sängerin Olivia Rodrigo: Die 20-Jährige geht 2024 auf Welttournee. Unter anderem sind auch mehrere Auftritte in Deutschland geplant. "So aufgeregt, die "GUTS"-Welttournee anzukündigen", schrieb Rodrigo am Mittwoch (Ortszeit) im Sozialen Netzwerk Instagram.

Für über 50 Konzerte will der Superstar auf seiner Tour durch Nordamerika und Europa Halt machen. Los geht's im Februar inm kalifonirschen Palm Springs. Danach reist Rodrigo kreuz und quer durch die USA und Kanada.

Im Juni Konzerte unter anderem in München

Ab April kommt die Sängerin nach Europa. In Deutschland sind im Juni Konzerte in Berlin, Hamburg, Frankfurt, München und Köln geplant. Der "Registered Fan Sale" für die Tour ist bereits am 13.September um 16 Uhr angelaufen.

Der eigentliche Vorverkauf startet am 21. September. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich bis zum 17. September um 23 Uhr auf der Website der Sängerin registrieren.

Registrierung für Kartenverkauf bereits gestartet

Solche Presale-Registrierungsverfahren für stark nachgefragte Konzertkarten nutzten in der Vergangenheit bereits andere Superstars wie Taylor Swift oder Coldplay für ihren Ticketverkauf. Immer wieder berichten frustrierte Fans dabei auch von technischen Schwiergikeiten und Intransparenz im Ablauf.

Grammys: Rodrigo 2022 "beste neue Künstlerin"

Rodrigo erlangte zunächst Bekanntheit als Schauspielerin im Disney Channel, etwa mit ihren Rollen in "Bizaardvark" oder "High School Musical: Das Musical: Die Serie", bevor sie dann auch als Sängerin Erfolge feierte: 2021 landete sie mit ihrer Debut-Single "Drivers License" einen Hit.

2022 wurde Rodrigo mit drei Grammys ausgezeichnet, unter anderem als "beste neue Künstlerin". Bei ihrer Welttournee mit dem Debut-Album "Sour" konnten deutsche Fans sie schon einmal in Hamburg, Berlin und Köln auf der Bühne erleben.